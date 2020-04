Novo Mundo: Pedro é repreendido por Leopoldina

Em Novo Mundo, da TV Globo, de segunda-feira (27), Leopoldina (Letícia Colin) irá repreender Pedro (Caio Castro) por cortar a verba das doações para a população.







Ubirajara e as nações indígenas comemoram suas novas terras e saúdam Joaquim. Jacira questiona Anna sobre seu amor por Joaquim. Piatã reflete sobre sua origem e decide se juntar aos índios. Chalaça descobre que Domitila foi atacada. Joaquim oferece seus serviços a Dom Pedro. Libério desperta e Peter comemora. Pedro anuncia a contratação de Joaquim como seu segurança pessoal e Thomas se enfurece. Domitila implora que Chalaça a leve para o Rio de Janeiro. Thomas exige que Elvira afaste Joaquim do palácio. Leopoldina repreende Pedro por cortar a verba das doações para a população. Jacinto visita Thomas e Anna questiona a presença do homem em sua casa.



Novo Mundo é uma novela de Alessandro Marson e Thereza Falcão, com direção artística de Vinicius Coimbra. A trama de 2017 voltou ao ar na TV Globo por conta da pandemia do coronavírus.