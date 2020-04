Novo Mundo: Pedro tem conversa importante com Ubirajara

Os índios decidiram sair da aldeia e ocupar a cidade, em Novo Mundo, novela que está sendo reprisada, na faixa das 18h da Rede Globo.



No capítulo de quinta-feira (23), ninguém mais, ninguém menos que Pedro (Caio Castro) deve ter uma conversa bem séria e importante com Ubirajara (Allan Souza Lima), sobre tal assunto.



O monarca deve tomar tal decisão, principalmente depois de ser incentivado por Joaquim (Chay Suede), que tem demonstrado o quanto quer que a monarquia e a aldeia convivam em paz.



Novo Mundo foi escolhida para substituir Nos Tempos do Imperador, novela que teve a estreia adiada, durante a quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus.



Confira o resumo completo do capítulo:



Pedro tem um ataque de fúria e Chalaça tenta contê-lo. Cecília pede que Matias a leve para o convento. Dom Pedro afirma a Chalaça que abrirá mão do seu salário até que a crise financeira do Brasil esteja sanada. Sebastião liberta Diara, que retorna para casa com Wolfgang. Amália tem um surto ao ouvir o nome de Sebastião e Madre Assunção repreende Cecília. Os índios ocupam as ruas da cidade. Joaquim convence Dom Pedro a se aproximar dos índios. Piatã se emociona ao ver os índios e reconhece Joaquim. Pedro fica encantado com as nações indígenas e pede para se reunir com seus líderes. Leopoldina se disfarça para ver os índios de perto. Pedro conversa com Ubirajara e promete tentar um acordo de paz para todos.