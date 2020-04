Novo Mundo: Piatã e Jacira se beijam pela primeira vez

Mais um casal vai se formar, de vez, no capítulo de sexta-feira (1) de Novo Mundo, novela que está sendo reprisada, na faixa das 18h da Rede Globo.



Na ocasião, depois de muitas conversas e até trocas de olhares, Piatã (Rodrigo Simas) e Jacira (Giullia Buscacio) vão se beijar.



Os dois, aliás, só têm ficado cada vez mais próximos, no folhetim, que, aliás, tem Anna (Isabelle Drummond) e Joaquim (Chay Suede) como seus protagonistas.



Novo Mundo foi a novela escolhida para substituir Nos Tempos do Imperador, que teve a estreia adiada durante a quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus.



Confira o resumo completo do capítulo:











Joaquim sente o bebê de Anna na barriga e os dois se aproximam. Domitila afirma que apoiará Dom Pedro. Thomas é ferido e Anna se preocupa com o marido. Leopoldina impede Anna de contar a verdade sobre a paternidade do filho que espera. Piatã beija Jacira. Thomas se surpreende com a notícia de que Dom Pedro será obrigado a ir para Portugal. Peter e Joaquim se empenham para impedir a partida do Príncipe Regente. Joaquim duela com Avilez no palácio. Domitila incentiva Francisco a montar uma comitiva para apoiar Dom Pedro. Benedita ouve a conversa de Domitila com Rosa sobre sua viagem ao Rio de Janeiro. Dom Pedro decide voltar para Portugal.