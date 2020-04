Novo Mundo: Relembre a história de amor de Anna e Joaquim

Desde o momento em que se viram pela primeira vez, Joaquim (Chay Suede) e Anna (Isabelle Drummond) não têm conseguido parar de pensar um no outro, em Novo Mundo, novela que está sendo reprisada, atualmente, pela Rede Globo.



Os dois se conheceram, durante a viagem de navio para o Brasil, e, na própria embarcação, já trocaram beijos pra lá de apaixonados, juras de amor e até fizeram planos de casamento.



Logo na primeira noite de amor, Anna, inclusive, engravidou de Joaquim, que, aliás, será o responsável por realizar o próprio parto da amada.



Pouco depois de se casarem, na aldeia dos índios, Joaquim e Anna, contudo, acabaram sendo separados, principalmente após ninguém mais, ninguém menos que Elvira (Ingrid Guimarães) apareceu no palácio.



Na ocasião, ela revelou que era casada com o protagonista, o que deixou Anna completamente sem saber o que fazer.



Visivelmente abalada, a mocinha do folhetim, então, terminou tudo com Joaquim e decidiu aceitar subir ao altar com Thomas (Gabriel Braga Nunes).



O vilão, aliás, fará o possível e o impossível para atrapalhar a vida dos dois e mante-los afastados, durante os próximos capítulos da trama.



Aproveitando a reprise de Novo Mundo, na faixa das 18h, a reportagem de OFuxico decidiu relembrar pelo menos um pouco da história de amor de Anna e Joaquim.



Confira!







1 – Primeiro beijo







Depois de se apaixonarem à primeira vista, os protagonistas do folhetim se beijaram, pela primeira vez, dentro de um tipo de bote. Pouco depois, Joaquim, então, resolveu pedir Anna em namoro











2 – Pedido de casamento







Completamente apaixonado, o protagonista não esperou que o navio chegasse no Brasil para pedir a mão de Anna, só reforçando que ela era a mulher com quem queria passar o resto de seus dias











3 – Casamento na aldeia dos índios







Depois de ter sido dado como morto, Joaquim reencontrou Anna e a levou para um passeio surpresa, na aldeia. Aproveitando tal especial momento e mais conectados do que nunca, os dois, então, pediram que o pajé celebrasse a união deles











4 – Aparecimento de Elvira







Vivendo um verdadeiro conto de fadas, Anna viu seu mundo desabar, após ficar frente a frente com Elvira, que disse ser casada com Joaquim e ter tido um filho com ele. Por conta de tal acontecimento, a protagonista, aliás, decidiu romper com o grande amor e se casar com Thomas











5 – Parto







Já casada com o grande vilão do folhetim, Anna, contudo, descobriu que estava grávida de Joaquim. Depois de uma gravidez um tanto conturbada, ela, aliás, deve dar à luz, com a ajuda do próprio protagonista











6 – Grande briga







Depois de muito sofrerem, nas mãos de Thomas, Joaquim e Anna, então, ficam frente a frente com o grande vilão. Com toda a raiva, mágoa e tristeza que acumulou, desde que se casou com ele, Anna até tenta matar Thomas, mas é impedida por Joaquim, que, aliás, acaba brigando feio, fisicamente, com o rival











7 – Morte do vilão e final feliz







Após sobreviver a tal briga, Thomas, entretanto, acaba sendo morto, por Fred Sem Alma (Leopoldo Pacheco). Com isto, Joaquim e Anna, então, têm o merecido final feliz. Ele funda uma companhia de teatro, enquanto ela permanece dando aulas de alfabetização e fica grávida novamente



