Novo Mundo: Thomas pede a ajuda de Anna para novo plano

No capítulo de sábado (25) de Novo Mundo, novela que está sendo reprisada pela Rede Globo, Thomas (Gabriel Braga Nunes) só vai deixar ainda mais claro que tem segundas intenções, quando se trata do casamento com Anna (Isabelle Drummond).



Na ocasião, o vilão do folhetim vai pedir a ajuda de ninguém menos que a própria protagonista, para tentar se aproximar de Dom Pedro (Caio Castro).



Thomas, aliás, também vai ficar completamente irritado, após descobrir que ninguém menos que Joaquim (Chay Suede) é o mais novo segurança pessoal do monarca.



O protagonista e Anna não estão mais juntos, desde que a mocinha da trama descobriu a verdade sobre o relacionamento de Joaquim com Elvira (Ingrid Guimarães).



Novo Mundo foi escolhida para substituir Nos Tempos do Imperador, novela que teve a estreia adiada durante a quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus.



Confira o resumo completo do capítulo:











Pedro aceita empregar Joaquim. Anna estranha quando Thomas fala sobre seu pai como se o conhecesse. Licurgo e Germana contam a Elvira seus planos de negociar pessoas escravizadas. Libério desperta e Peter comemora. Pedro anuncia a contratação de Joaquim como seu segurança pessoal e Thomas se enfurece. Domitila implora que Chalaça a leve para o Rio de Janeiro. Thomas exige que Elvira afaste Joaquim do palácio. Leopoldina repreende Pedro por cortar a verba das doações para a população. Thomas pede a ajuda de Anna para se aproximar de Pedro. Jacinto visita Thomas e Anna questiona a presença do homem em sua casa. Leopoldina decide dormir em quarto separado de Pedro. Os Tucaré chegam às suas novas terras. Ubirajara e Jacira preparam Piatã para viver como índio. Chalaça ameaça Felício, que garante que Domitila acabará com sua vida.