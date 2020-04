O “11 ideal” do Porto de todos os tempos

Um clube com 126 anos. Bicampeão do mundo, duas vezes campeão da Champions League e da Liga Europa, 28 vezes campeão nacional. Este é o Porto, uma das equipes mais tradicionais de Portugal e que, ao longo dos tempos, montou grandes equipes e com jogadores que até hoje não saem da memória do torcedor local. É nosso dever, portanto, seguir o que os fãs do Dragão pensar e montar o chamado 11 ideal da equipe azul e branca de todos os tempos.

Vitor Baía (goleiro)

É um ídolo eterno do clube. Campeão da Europa e do mundo na temporada 2003/2004, afora outras conquistas.

João Pinto (lateral-direito)

Campeão da Europa e do mundo em 1987, não sai da cabeça do torcedor do Dragão.

Aloísio (zagueiro)

Com quase 500 jogos pelo clube, o brasileiro empilhou títulos na década de 1990. É mais do que justo que esteja nesta seleção.

Ricardo Carvalho (zagueiro)

É mais um que se sagrou campeão europeu em 2004. Uma estrela portuguesa.

Branco (lateral-esquerdo)

É mais um brasileiro neste scratch. E não é qualquer um. Trata-se de um jogador de três Copas do Mundo (e um título) no currículo. Jogou no Porto entre 1989 e 1990.

Antônio André (volante)

Defendeu o clube entre 1984 e 1995. Não é preciso dizer que conquistou tudo e mais um pouco pela equipe.

Deco (volante)

Brasileiro naturalizado português, virou ídolo por comandar o time na conquista da Champions League de 2004.

Madjer (meia)

É outro muiticampeão pelo Porto. Está no time que ganhou a Champions e o Mundial de 1987.

Hulk (meia-atacante)

Entre 2008 e 2012, cansou de fazer gols pela equipe portuguesa. Quatro vezes campeão nacional, ainda ganhou a Liga Europa em 2011.

Fernando Gomes (atacante)

Formado no clube, ganhou a Europa e o mundo na histórica temporada de 1987. Inesquecível.

Paulo Futre (atacante)

É outro nome na galeria dos grandes heróis do Porto. Afinal, levou o clube a seu auge na década de 1980.