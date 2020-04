O jogador mais difícil que Roberto Carlos marcou ao longo de sua carreira

Curiosidades do passado e revelações de bastidores da bola são duas coisas que o fã de futebol ama saber. Com a multiplicação das lives e bate-papos via rede sociais neste período de isolamento, diversos jogadores e ex-jogadores estão ‘abrindo o jogo’ sobre sonhos, projetos, rivalidades, idolatrias e até mesmo intimidades.

Grande no Brasil, ídolo no ​Real Madrid e lenda na Seleção, Roberto Carlos falou sobre diversos assuntos durante entrevista via Instagram Live com o perfil da FIFA. Ao ser questionado sobre o jogador mais duro que teve de marcar ao longo de sua carreira, o lateral-esquerdo apontou um craque que logo depois virou seu companheiro de time:

“ Enfrentei jogadores muito complicados como Samuel Eto’o, Finidi, Joaquín… Mas o mais difícil de todos foi Luís Figo, ainda bem que veio jogar comigo depois. Ele era muito bom, um grandíssimo jogador”, revelou.

​​Bola de Ouro no ano 2000, o craque português foi arquirrival de Roberto Carlos entre os anos de 1995- 2000, período em que defendeu o Barcelona. Na virada do milênio, ‘pulou o muro’ e protagonizou uma negociação pra lá de polêmica e turbulenta, dedicando outras cinco temporadas de sua carreira ao Rea l, antes de rumar à Itália para atuar pela Inter de Milão.