O jogador mais valioso de cada uma das principais ligas do mundo

O calendário do futebol mundial pode até estar paralisado, mas o mercado nunca esfria. Entre desvalorizações e aumento de especulações relativas à próxima temporada, analisamos quais são os atletas mais valiosos de cada uma das principais ligas do futebol mundial neste exato momento. Os dados foram coletados do site ​Transfermarkt, especializado em valores de mercado e transferências. Confira:

LaLiga: Lionel Messi

O camisa 10 argentino reinou soberano como jogador ​mais valioso do mundo por anos, posto que já não ocupa mais. Na Espanha, no entanto, o craque do Barcelona segue soberano: bate a concorrência de atacantes mais jovens como Griezmann e João Félix.

Valor de mercado atual (abril/20): 112 milhões de euros

Superliga Argentina: Thiago Almada

Segundo mais valioso da América do Sul e amplamente monitorado pelos mercados europeus, o futebol argentino tem como representante local mais valioso, neste momento, o jovem Thiago Almada, atacante de 18 anos que pertence ao Vélez Sarsfield.

Valor de mercado atual (abril/20): 18 milhões de euros

Bundesliga: Jadon Sancho

Com mais de 30 participações diretas para gols em 2019/20, o ponta do Borussia Dortmund é, com justiça, o jogador mais valioso da Bundesliga. Juventude, habilidade e um futuro promissor pela frente fazem do inglês um dos nomes mais ‘quentes’ do mercado atual.

Valor de mercado atual (abril/20): 117 milhões de euros

Ligue 1: Kylian Mbappé

Campeão de quase tudo ainda aos 21 anos de idade – incluindo uma Copa do Mundo -, o jovem atacante francês não apenas é o mais valioso de seu país, como também o jogador mais caro do futebol mundial na atualidade, aproveitando-se da desvalorização de seu amigo, ​Neymar.

Valor de mercado atual (abril/20): 180 milhões de euros

Premier League: Raheem Sterling

Cada vez mais maduro sob comando de Guardiola, Sterling deixou de ser um atacante apenas de velocidade e tornou-se um jogador completo. A Premier League é recheada de atletas com valor de mercado acima dos 100 milhões (Salah, Mané, Kane, De Bruyne), mas Sterling bateu a concorrência de todos eles, ao menos por ora.

Valor de mercado atual (abril/20): 128 milhões de euros

Primeira Liga: Alex Telles

É bem verdade que pouco se fala da Liga de Portugal, mas um país que abriga os tradicionais Benfica e Porto, donos de quatro títulos de ​Champions, não pode ser esquecido. Por lá, quem domina atualmente é um brasileiro: o lateral-esquerdo Alex Telles, de 27 anos.

Valor de mercado atual (abril/20): 32 milhões de euros

Serie A Tim: Paulo Dybala

O argentino quase foi negociado pela Juventus na última janela de verão, mas permaneceu e vem mostrando o porquê de ser adorado pela torcida. Bate seu companheiro de time, ​Cristiano Ronaldo, e seu compatriota Lautaro Martínez, pelo topo dos mais valiosos na Itália.

Valor de mercado atual (abril/20): 72 milhões de euros

Brasileirão: Everton ‘Cebolinha’

Não achou que deixaríamos o Brasil de fora, não é mesmo? Em solo tupiniquim, o atleta mais valorizado e monitorado por clubes europeus é o atacante Everton, jogador de 23 anos que pertence ao ​Grêmio. O Borussia Dortmund, por sinal, é um grande interessado em contratá-lo.

Valor de mercado atual (abril/20): 28 milhões de euros