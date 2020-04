O que Rivaldo mudou no mundo do futebol

​ Se você teve a chance de vê-lo jogar bola, você é privilegiado, sim. Hoje, 19 de abril, um dos maiores craques do futebol brasileiro faz aniversário. Eleito o melhor jogador do mundo em 1999 e peça fundamental da conquista do pentacampeonato de 2002, Rivaldo completa 48 anos neste domingo.

O ex-atleta foi tão consagrado, que todos os seus feitos resultaram em conquistas na sua carreira. Começou a jogar bola aos 19 anos, assinando seu primeiro contrato profissional com o Santa Cruz durante o período de 1990 e 1992, e terminou seu legado em 2015. Depois desse dia, a vida de ​Rivaldo mudou completamente. E será que ele imaginaria tornar-se um dos maiores atletas do mundo? Com a sua habilidade não poderia ser diferente.

O camisa 10 teve passagens pelos seguintes clubes, além do Santa Cruz: Mogi Mirim (1992-1994), empréstimo para o Corinthians (1993-1994; 1994-1996), Palmeiras (1996-1997), Deportivo La Coruña (1997-2002), Barcelona (2004), Milan (2004-2007), Cruzeiro (2007-2008), Olympiakos (2008-2010), AEK Atenas (2011), Bunyodkor (2012), São Paulo (2013), Kabuscorp, São Caetano e Mogi Mirim (2014-2015). Ele realizou 868 jogos e marcou 456 gols com clubes nacionais e internacionais.

Além do bronze nos Jogos Olímpicos em Atenas em 1996, ele participou da Seleção Brasileira sub-20, sub-23 e a principal. Com a amarelinha participou de 74 partidas e deixou 37 gols. Entre os seus principais títulos conquistados, Rivaldo levantou a taça da Champions League com o Milan, em 2003; ganhou a Bola de Ouro do ano de 1999; e conquistou a consagrada Copa do Mundo de 2002.

No último domingo (12), em entrevista à Rádio Gaúcha, o comandante do Penta, Luiz Felipe Scolari destacou a importância do craque no pentacampeonato.

“ O Ronaldo foi o artilheiro e uma pessoa importante para o Mundial. Ele poderia ter sido escolhido o melhor da Copa, mas para o nosso posicionamento tático o Rivaldo foi o jogador mais importante. Ele sabia se colocar em campo em qualquer tipo de bola. Tinha papel até mesmo na marcação das bolas paradas. Contra a Inglaterra, quando perdemos o Ronaldinho, o Rivaldo falou que não eu precisava fazer alterações porque ele marcaria e chegaria no ataque. Ele disse que jogaria por ele e pelo Ronaldinho. O Rivaldo, para mim, foi o jogador mais importante do Mundial.”

Alguém ainda duvida a relevância desse ídolo no mundo da bola? Creio que não. Rivaldo inspirou e até hoje inspira milhares de garotos e garotas. O mais legal de tudo isso é que com o passar dos anos, teremos novos e novas ‘Rivaldos’ que, com certeza, farão diferença no futebol assim como o craque fez.