O XI ideal da Seleção da Colômbia no século XXI

Como seriam as grandes seleções do mundo se pudéssemos reunir, nelas, seus grandes craques de diferentes gerações? Para nós que amamos futebol, projetar equipes que rasgam as fronteiras do tempo, com jogadores de épocas distintas, é um exercício maravilhoso de ‘faz de conta’. E o futebol nos permite isso, pois também é sonho e imaginação! Pensando nisso, demos início a mais uma série especial de artigos: o time ideal de cada seleção neste século XXI.

A Colômbia, muito embora não tenha tanta tradição assim no cenário mundial do futebol, montou nos últimos tempos seleções de respeito, que mediram forças com os gigantes sul-americanos. E, em meio a isso, diversos jogadores ganharam projeção e que, juntos, formam um time para lá de forte. Que tal esta escalação?

Faryd Mondragón

Foram 23 anos de uma muito boa carreira como goleiro, culminando em sua entrada em campo na Copa do Mundo de 2014 para se tornar o jogador mais velho a disputar a competição.

Iván Córdoba

Ver essa foto no Instagram Cuando salí de mi tierra tenía un objetivo, poner el nombre de Colombia en lo más alto. Entrenando y jugando defendí los colores de mi camiseta con pasión. Siendo agradecido rechacé ofertas importantes en busquéda del logro deportivo. Todo esto me llevó a trascender desde mi querido Rionegro a Nacional, que fue mi inspiración profesional, pasar a San Lorenzo, la afirmación internacional, y luego llegar al fútbol europeo para poder ser parte de este sueño llamado INTER. #Repost @inter ?? ??✨ . Quando ho lasciato la mia patria avevo un obbiettivo: portare il nome della Colombia il più alto possibile. Allenandomi e giocando, ho difeso i colori della mia maglietta con passione. Essendo grato di quello che avevo, ho rifiutato offerte importanti in cerca del successo nello sport. Questo mi ha portato dal mio caro Rionegro a Nacional de Medellín, che è stata la mia ispirazione professionale. Da lí sono arrivato a San Lorenzo, il mio primo trionfo internazionale e infine al calcio europeo per poter essere parte di questo sogno chiamato INTER. Uma publicação compartilhada por Iván Ramiro Córdoba (@ivanramiroc) em 8 de Dez, 2019 às 7:33 PST

Quem fica mais de dez anos em um clube como a Inter de Milão tem o seu valor. Pois ele se tornou campeão da Champions League e do mundo no ano de 2010 pelo time italiano, sem contar que ganhou a Serie A cinco vezes consecutivas.

Mario Yepes

Zagueiro titular da Colômbia na Copa do Mundo de 2014, também conquistou a Copa América de 2001 para o país. Foi campeão argentino pelo River Plate e italiano pelo Milan. Ainda conta com passagem de sucesso pelo Paris Saint-Germain.

Yerry Mina

Atual jogador do Everton, da Inglaterra, também faz parte da seleção da Colômbia, pela qual disputou a última Copa do Mundo. O zagueiro tem no currículo títulos nacionais por Palmeiras e Barcelona, sem contar a Copa Sul-Americana de 2015 pelo Santa Fe.

Zuñiga

O lateral ficou muito marcado por lesionar Neymar em jogo da Copa do Mundo de 2014. Porém, é verdade que construiu uma carreira de respeito, sendo bicampeão colombiano pelo Atletico Nacional (2005 e 2007) e da Coppa Italia pelo Napoli (2011/2012 e 2013/2014).

Cuadrado

Poucos jogadores deste time têm o currículo do meia. Além de ter jogado, e bem, a Copa do Mundo de 2018, possui quatro scudettos pela Juventus e um título da Premier League pelo Chelsea.

‘La Roca’ Sanchez

Atual jogador do West Ham, da Inglaterra, já tem no currículo 67 partidas pela seleção colombiana. O meio-campista também passou por clubes como Aston Villa, Espanyol e Fiorentina.

James Rodríguez

O craque ganhou projeção na Copa do Mundo de 2014 e, desde então, foi colocado como o sucessor de Valderrama. Atual jogador do Real Madrid, tem boloa no corpo para ser considerado um dos grandes nomes do futebol moderno. Com duas Champions League no currículo, também fez sucesso em Porto e Bayern de Munique.

Teo Gutiérrez

Titular da Colômbia na Copa de 2014, o atual jogador do Junior Barranquilla poderia ter ido muito mais adiante, tamanho o prestígio que tem no mercado da bola. Seu grande momento se deu em 2015, quando ganhou a Libertadores pelo River Plate.

Falcao García

River Plate, Porto, Atletico de Madrid, Monaco, Manchester United, Chelsea e, agora, Galatasaray. Estes são os clubes que puderam contar com o futebol de alto nível do atacante, um dos maiores que a Colômbia já produziu. Jogou a Copa do Mundo de 2018 depois de ficar de fora, por lesão, da de 2014.

Carlos Bacca

Atacante do Villarreal, da Espanha, chegou ao futebol europeu em 2012, passando por times como Brugge, Sevilla (com o qual foi bicampeão da Liga Europa) e Milan. Tem o faro de gol como principal característica.