O XI ideal da Seleção da Croácia no século XXI

Como seriam as grandes seleções do mundo se pudéssemos reunir, nelas, seus grandes craques de diferentes gerações? Para nós que amamos futebol, projetar equipes que rasgam as fronteiras do tempo, com jogadores de épocas distintas, é um exercício maravilhoso de ‘faz de conta’. E o futebol nos permite isso, pois também é sonho e imaginação! Pensando nisso, demos início a mais uma série especial de artigos: o time ideal de cada seleção neste século XXI.

Em meio a tantas mudanças e transformações de caráter geopolítico ao longo de sua história, a Croácia, enquanto nação independente, se consolidou como a seleção mais forte e mais talentosa dentre os bálcãs. Depois da geração dos anos 90 que ‘apresentou’ o time da camisa xadrez ao mundo do futebol – com Boban, Jarni e o craque Davor Šuker -, a Croácia teve outros timaços, com destaque para o elenco vice-campeão do mundo em 2018, que será a base da nossa seleção ideal a seguir:

Danijel Subašić

Goleiro do Mônaco desde 2012, tornou-se titular absoluto da Croácia após a aposentadoria de Pletikosa, em 2014. Eleito melhor goleiro do Campeonato Francês em 2016/17, chegou em ótima forma para a Copa de 2018, sendo um dos nomes da posição. Tem 44 jogos pela seleção.

Darijo Srna

Jogador de pouca mídia, mas de muito futebol. o lateral-direito é um dos maiores ídolos da história do Shakhtar e o grande símbolo de sua seleção nacional neste milênio. Foram mais de 500 jogos pelo clube ucraniano e 134 partidas com a Croácia ao longo de 14 anos, recordista absoluto em exibições. Disputou quatro edições de Euro e duas Copas do Mundo.

Robert Kovač

Abrimos a dupla de zaga com Kovač, zagueiro que fez longa carreira no futebol alemão e se destacava por sua habilidade no jogo com os pés e qualidade no desarme. Representou a camisa xadrez da Croácia ao longo de uma década (1999-2009), disputando 84 jogos e participando de duas edições de Euro e de Copa do Mundo.

Dejan Lovren

Formado no Dínamo Zagreb, o zagueiro de 30 anos, que defende o Liverpool desde 2014, fecha a dupla de zaga desta seleção ideal. Soma convocações para a seleção da Croácia desde 2009, fazendo parte do elenco que disputou as Copas de 2014 e 2018.

Danijel Pranjić

Fechamos nossa linha defensiva com o lateral-esquerdo que, aos 38 anos, segue em atividade no futebol do Chipre. Bastante lembrado por sua passagem pelo Bayern, o jogador representou sua seleção nacional por onze anos, entre 2004 e 2015, jogando duas Eurocopas e um Mundial (2014).

Luka Modric

É, sem sombra de dúvida, o maior jogador croata deste milênio. Responsável por quebrar a hegemonia da dupla Messi/Cristiano no prêmio Bola de Ouro, o cerebral meia do Real Madrid foi um dos grandes craques da campanha do vice-campeonato mundial em 2018. Vem jogando em altíssimo nível há anos, tanto pelo clube, quanto por sua seleção, que representa desde 2006. É o terceiro jogador com mais partidas pela Croácia, com 114 jogos.

Ivan Rakitić

Revelado pelo Basel, o talentoso armador hoje veste a camisa do Barcelona, após passagem de sucesso pelo Sevilla. Pela seleção croata, ultrapassou a marca centenária de partidas em 2018, tendo disputado três edições de Euro e duas Copas (2014/18), sendo um dos pilares da campanha do vice na Rússia.

Marcelo Brozovic

Fechamos esse talentosíssimo setor de meio-campo com Brozovic, jogador de 27 anos que atualmente defende a Inter de Milão. Representou a Croácia em duas Copas do Mundo, 2014 e 2018, já ultrapassando a marca de 50 partidas oficiais pela seleção.

Ivan Perišić

Fundamental para o bom funcionamento e equilíbrio de sua seleção, o ponta de 31 anos foi o autor do primeiro gol da Croácia em uma final de Copa do Mundo. Está se aproximando da marca centenária de partidas vestindo a camisa xadrez, que representa desde 2011. É o sexto maior artilheiro da seleção, com 22 gols anotados.

Ante Rebić

Apesar de muito jovem e de ainda estar trilhando sua jornada pela Nacional, o atacante entra nesta seleção, especialmente, por sua excelente Copa do Mundo de 2018. Foi fundamental na campanha, com ótimas atuações, gols e assistências.

Mario Mandžukić

O jogador que todo treinador gosta de ter em seu elenco, por sua raça, dedicação, disciplina tática e qualidade técnica. Mandzukic foi grande em todos os clubes que passou e ainda maior para a seleção da Croácia, da qual se aposentou em 2018 após onze anos de serviços prestados. É o segundo maior artilheiro da história da Nacional, com 33 gols, atrás somente da lenda Davor Šuker.

O jogador que todo treinador gosta de ter em seu elenco, por sua raça, dedicação, disciplina tática e qualidade técnica. Mandzukic foi grande em todos os clubes que passou e ainda maior para a seleção da Croácia, da qual se aposentou em 2018 após onze anos de serviços prestados. É o segundo maior artilheiro da história da Nacional, com 33 gols, atrás somente da lenda Davor Šuker.