O XI ideal da Seleção da França no século XXI

Como seriam as grandes seleções do mundo se pudéssemos reunir, nelas, seus grandes craques de diferentes gerações? Para nós que amamos futebol, projetar equipes que rasgam as fronteiras do tempo, com jogadores de épocas distintas, é um exercício maravilhoso de ‘faz de conta’. E o futebol nos permite isso, pois também é sonho e imaginação! Pensando nisso, demos início a mais uma série especial de artigos: o time ideal de cada seleção neste século XXI.



A França, por exemplo, montou verdadeiros esquadrões de elite ao longo das últimas duas décadas, com grandes craques do futebol mundial, especialmente do meio de campo para a frente. Confira no (4-2-1-3)!



Hugo Lloris



Lloris é titular absoluto no Tottenham e na Seleção da França há praticamente 8 anos, sendo um dos nomes de confiança e liderança dos dois esquadrões. Aos 33 anos, o goleirão ainda figura entre os grandes personagens da posição no futebol mundial.

Willy Sagnol



Aposentado, Sagnol marcou época entre o final do século passado e década de 2000. O lateral-direito era um dos grandes nomes do Bayern de Munique e da Seleção Francesa, tendo disputado duas Copas do Mundo (2002 e 2006), duas Eurocopas (2004 e 2008) e duas Copas das Confederações (2001 e 2003). O ex-atleta ainda poderia ter ido mais longe, mas foi muito prejudicado por lesões.

Raphael Varane



Varane é um dos grandes zagueiros do futebol mundial, sendo extremamente regular, talentoso e vencedor por Real Madrid e França. Reconhecido, o defensor de 27 anos ainda tem tempo para aumentar os feitos com o manto de seu país, que já inclui o título da Copa do Mundo de 2018 e várias participações em outros torneios.

Lilian Thuram



Thuram é um verdadeiro ícone da Seleção da França, tendo sido fundamental para a conquista inédita da Copa do Mundo de 1998 e peça-chave para o título da Eurocopa de 2000, além de ter participado de outros dois mundiais (2002 e 2006) e outras três Euros (1996, 2004 e 2008).

Bixente Lizarazu



Lizarazu era um dos nomes frequentes da Seleção Francesa entre o final da década de 1990 e começo dos anos 2000. Ídolo, o lateral-esquerdo conquistou quatro títulos de peso pelo seu país: Copa do Mundo (1998), Eurocopa (2000) e duas Copas das Confederações (2001 e 2003).

Patrick Vieira



Vieira teve uma carreira consolidada no mundo do futebol, especialmente com a camisa do Arsenal e da Seleção Francesa. Aposentado, o ex-volante se naturalizou francês para dar muitas alegrias aos Bleus, com os tão sonhados títulos da Copa do Mundo de 1998, da Euro 2000 e da Copa das Confederações de 2001.

Claude Makelelé



Makelelé teve uma carreira brilhante, com grandes passagens por Nantes, Real Madrid, Chelsea e Paris Saint-Germain, além de Seleção Francesa. Em seu país, o meio-campista congolês, naturalizado francês, teve grandes atuações, disputou 71 partidas, mas não conseguiu nenhum grande título. A ausência de um grande troféu, no entanto, não tira o brilho da passagem do ex-jogador.

Zinedine Zidane



Gênio, Zidane briga entre os maiores jogadores da história do futebol, com sua habilidade descomunal e características únicas. Atual técnico do Real Madrid, o ex-meia encantou o mundo com o manto de seu país, especialmente nas conquistas da Copa do Mundo de 1998 e da Eurocopa de 2000.

Antoine Griezmann



Griezmann vive uma carreira de altos e baixos, com alguns momentos apagados e outros de brilhantismo. De todo modo, o astro do Barcelona já demonstrou ter muito potencial e ‘estrela’, principalmente no Atlético de Madrid e na conquista da Copa do Mundo de 2018 com a França.

Thierry Henry



Henry foi um dos monstros sagrados do futebol francês e mundial, especialmente nos anos 2000. Craque, o goleador era constantemente vinculado ao posto de “Melhor do Mundo” e peça importante de sua Seleção, principalmente para na Copa do Mundo de 1998, Euro de 2000 e Copa das Confederações de 2003.

Kylian Mbappé



Cotado para ‘Melhor do Mundo’, Mbappé explodiu para o mundo do futebol ainda muito novo, ganhando a Copa do Mundo de 2018 com a França com apenas 19 anos e seis meses. Além do mundial, o astro ainda é um dos craques do PSG e nome certo para o futuro do esporte.