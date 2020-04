O XI ideal da Seleção da Inglaterra no século XXI

Como seriam as grandes seleções do mundo se pudéssemos reunir, nelas, seus grandes craques de diferentes gerações? Para nós que amamos futebol, projetar equipes que rasgam as fronteiras do tempo, com jogadores de épocas distintas, é um exercício maravilhoso de ‘faz de conta’. E o futebol nos permite isso, pois também é sonho e imaginação! Pensando nisso, demos início a mais uma série especial de artigos: o time ideal de cada seleção neste século XXI.

Ainda perseguindo o seu primeiro título mundial, a Inglaterra teve alguns esquadrões poderosos e craques de primeiríssima prateleira, em especial no setor de meio-campo. Sem mais delongas, vamos à seleção ideal inglesa com seus craques contemporâneos:

David Seaman

Abrimos essa seleção com um goleiro que passou sua carreira inteira no futebol de seu país, sendo um dos mais longevos da história do Arsenal, com 564 partidas disputadas ao longo de treze temporadas. Disputou duas Eurocopas pela Inglaterra (96 e 00) e duas Copas do Mundo (98 e 02).

Trent-Alexander Arnold

Para alguns pode soar prematuro colocar o jovem lateral-direito nesta seleção, mas o fato é que o camisa 2 é uma verdadeira joia, um achado para uma posição tão complexa de revelar grandes nomes. Veloz e excelente passador, figura entre os líderes em assistências no futebol inglês há duas temporadas. Peça fundamental para o Liverpool de Klopp.

Rio Ferdinand

Lenda do Manchester United, o defensor foi um dos grandes da posição em sua geração. Alto, forte, excelente no jogo aéreo e na antecipação de jogadas, fez carreira longa no futebol de seu país e em sua seleção, disputando três edições de Copa do Mundo: 1998, 2002 e 2006. Foi cortado do grupo que disputaria o Mundial de 2010, por conta de uma lesão.

John Terry

Exceção a um curto período emprestado e os dois anos finais de sua carreira, Terry dedicou uma vida inteira ao Chelsea, clube pelo qual conquistou tudo, incluindo uma Champions. Raçudo, técnico e líder nato, portou a braçadeira de capitão dos Blues por longos anos. Disputou 78 jogos pela Inglaterra, se aposentando da seleção em 2012.

Ashley Cole

Revelado pelo Arsenal, o lateral-esquerdo viveria os anos mais prolíficos de sua carreira justamente no arquirrival, Chelsea. No auge, foi um dos melhores de sua posição, por ser extremamente físico e explosivo. Foi o jogador do ano do futebol inglês em 2010, quando conquistou a dobradinha nacional com a camisa dos Blues. Ultrapassou a marca centenária de partidas pela Inglaterra.

Paul Scholes

Jogador de um clube só, Paul Scholes vestiu a camisa do Manchester United durante 19 anos de sua carreira profissional, ultrapassando a marca dos 700 jogos. Pela seleção inglesa, a passagem foi mais curta, somando 66 jogos ao longo de sete anos e disputando duas edições de Copa (1998 e 2002). Passes refinados e visão de jogo apurada eram o diferencial de seu jogo.

David Beckham

Uma lenda do futebol inglês, craque nos lançamentos longos, nas bolas paradas e nas finalizações de média distância. Defendeu a camisa da Seleção em 115 oportunidades, estreando em 1996 e se despedindo da nacional em março de 2010. Por clubes, viveu seu auge com a camisa do Manchester United, sob a batuta de Sir. Alex Ferguson.

Frank Lampard

Assim como seu antecessor nessa lista, Lampard também escreveu uma longa e bonita história com a camisa de sua seleção nacional. Ultrapassou a marca centenária de partidas e disputou três edições de Copa do Mundo: 2006, 2010 e 2014. Atualmente comanda o Chelsea, clube onde fez história e onde é ídolo atemporal.

Steven Gerrard

Fechamos esse estrelado meio de campo com Gerrard, o eterno capitão do Liverpool. Ao longo da carreira, disputou 114 partidas pela seleção inglesa, participando de três edições de Eurocopa e de três Copas do Mundo. Extremamente cerebral, ditava o ritmo do jogo com seus passes precisos e lançamentos impecáveis.

Wayne Rooney

Dono da camisa 10 da Seleção Inglesa por longos anos, o atacante foi, também, um dos jogadores que mais defendeu a nacional na era moderna do futebol. Foram 120 aparições totais, com 53 gols anotados, estatística que o coloca no topo do ranking de artilheiros da Inglaterra. Forte e excelente finalizador, é um dos ídolos recentes do Manchester United.

Harry Kane

Belgium v England: 3rd Place Playoff – 2018 FIFA World Cup Russia

Fechamos essa grandíssima seleção com um dos melhores centroavantes da atualidade. Responsável por ser o ‘homem-gol’ da atual seleção inglesa, o ‘Furacão’ não decepcionou na última Copa do Mundo, sendo o artilheiro do mundial com seis gols anotados. Estreou pela Nacional em 2015 e tende a figurar longos anos entre os convocados.