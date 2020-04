O “XI ideal” da seleção do Brasil no século XXI

Como seriam as grandes seleções do mundo se pudéssemos reunir, nelas, seus grandes craques de diferentes gerações? Para nós que amamos futebol, projetar equipes que rasgam as fronteiras do tempo, com jogadores de épocas distintas, é um exercício maravilhoso de ‘faz de conta’. E o futebol nos permite isso, pois também é sonho e imaginação! Pensando nisso, demos início a mais uma série especial de artigos: o time ideal de cada seleção neste século XXI.

O Brasil é um celeiro de craques e, logo na primeira Copa do Mundo deste século, garantiu o pentacampeonato mundial, feito até hoje não alcançado por nenhum rival. Muito embora a performance nos Mundiais seguintes não tenha sido das melhores, jogador bom é o que não faltou com a amarelinha. Nesta escolha, muitos craques ficaram de fora, afinal, no esquadrão verde-amarelo, só tem espaço para 11. Vamos a eles!

Dida

Integrou o elenco da seleção brasileira nas Copas de 2002 e 2006. Além disso, foi campeão mundial pelo Corinthians e se tornou ídolo do Milan, ganhando duas Champions League. Trata-se, sim, de um dos grandes goleiros da história do futebol brasileiro.

Daniel Alves

Ver essa foto no Instagram Ser brasileiro é: ser criativo, é ser lutador, é ser persistente, é ser resiliente, é ser um povo que jamais desistirão de sonhar e ter esperança que a vida vai melhorar… ahhh se vai. Como representante do meu nordeste e do meu Brasil, eu venho dizer que tempos ruins vem para você dar mais valores ao bons. Por competência e dedicação eu conseguir realizar tudo que eu quis e venho fortificar a idea de que você também pode…. basta que nunca, jamais desacreditar que ser brasileiro é SER PHODA!! Valorizem as pessoas que batalham todos os dias com você, deem a importância a quem merece. Se vai abraçar que seja apertado, se vai beijar que seja estralado e se vai amar, ame ao próximo como a si mesmo. #GoodCrazyLifeStyle? #TamoActivoOQue?? Uma publicação compartilhada por Dani Alves (@danialves) em 21 de Abr, 2020 às 8:08 PDT

Dizer que é o jogador mais vitorioso da história do futebol mundial já seria suficiente. Mas a gente pode acrescentar, por exemplo, que fez sucesso em clubes como Barcelona, Juventus e PSG. Ou seja, nesta seleção, o lateral-direito desbanca até Cafu, o capitão do penta.

Lúcio

? Copa do Mundo de 2002 – FINAL ? Também está relembrando as emoções do Pentacampeonato na Globo? O zagueiro Lúcio tem um recado para você. Conta aí o que significou conquistar aquele título, xerife! pic.twitter.com/jju66wdyyx — CBF Futebol (@CBF_Futebol) April 12, 2020

Zagueiro campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, fez uma carreira brilhante na Europa. Bayer Leverkusen, Bayern de Munique, Inter de Milão e Juventus puderam desfrutar do futebol do xerifão. De quebra, marcou o gol que garantiu o título da Copa das Confederações de 2009 à seleção.

Juan

Trata-se de um dos zagueiros mais “elegantes” da história do futebol brasileiro. Com técnica e tranquilidade impressionantes, foi revelado pelo Flamengo para brilhar em equipes como Roma e Bayer Leverkusen. Participou das Copas de 2006 e 2010.

Roberto Carlos

O lateral-esquerdo foi um dos maiores de todos os tempos na sua posição. Afinal, são poucos os jogadores que conseguem construir história em um clube como o Real Madrid. Além disso, só faltou fazer chover na Copa do Mundo de 2002.

Casemiro

O volante, revelado pelo São Paulo, é um verdadeiro guardião do meio-campo. Mas se engana quem acha que se trata apenas de um espantador de bolas. Para agradar Zidane, técnico do Real Madrid, é preciso ter futebol no corpo. E isso não lhe falta. É titular da atual seleção brasileira.

Kaká

O último brasileiro eleito como o melhor jogador do mundo, o meia que iniciou carreira no São Paulo e defendeu nada menos que Real Madrid e Milan, era um atleta completo. Integrou o grupo do penta, foi um dos destaques da Copa de 2006 e é reverenciado a cada vez que pisa no San Siro.

Ronaldinho Gaúcho

Era um mágico da bola. Disputou sua primeira Copa do Mundo em 2002 e, já ali, encantou. É considerado o jogador que mudou os rumos do Barcelona, tanto que foi eleito duas vezes o melhor do mundo. Já mais para o fim da carreira, viria a ganhar uma Libertadores com o Atlético-MG.

Rivaldo

Dava gosto de vê-lo com a bola no pé. Para muitos, foi o principal jogador do Brasil na campanha do pentacampeonato, afinal, jogou demais naquela Copa. Suas passagens por Milan e Barcelona foram históricas. É outro que só faltou fazer chover.

Neymar

É o melhor jogador brasileiro em atividade no mundo. Revelado pelo Santos, ganhou uma Libertadores antes de formar um histórico trio de ataque no Barcelona, ao lado de Messi e Suárez, para ganhar a Europa e o mundo. Pela seleção, ainda falta um título de Copa do Mundo, mas possui números para lá de expressivos.

Ronaldo Nazário

É, literalmente, um fenômeno. Deixou para trás as sérias lesões de joelho para ser o cara da Copa do Mundo de 2002. Herói do penta, rodou por clubes como Barcelona, Real Madrid e Inter de Milão antes de voltar ao futebol brasileiro e ainda levar o Corinthians a outro patamar. É um dos maiores atacantes que o futebol já produziu.