O XI ideal formado pelas contratações mais caras da história do Real Madrid

​Desde a ascensão de Florentino Pérez à presidência do clube (2009), o ​Real Madrid tornou-se uma verdadeira máquina de contratações e, por tabela, de conquistas. A grande maioria das negociações mais caras da história merengue datam dos últimos onze anos, período em que o mandatário comanda as ações do clube espanhol. A seguir, montaremos o XI ideal dos reforços mais caros da história madridista. Confira:

Thibaut Courtois

Contratado em 2018 junto ao Chelsea, o belga é o goleiro mais caro da história do Real.

Valor da transferência : 40 milhões de euros .

Álvaro Odriozola

O lateral-direito chegou ao Real no verão de 2018, em negociação junto à Real Sociedad.

Valor da transferência : 40 milhões de euros

Éder Militão

Revelado pelo ​São Paulo, o brasileiro foi contratado pelo Real junto ao Porto, em 2019.

Valor da transferência : 50 milhões de euros .

Pepe

Contratado antes da ‘era Florentino’, em 2007, o zagueiro luso-brasileiro é o segundo mais caro da história do Real de sua posição.

Valor da transferência: 30 milhões de euros

Ferland Mendy

Jovem de grande potencial, o lateral-esquerdo francês foi contratado em meados de 2019.

Valor da transferência: 48 milhões de euros.

Zinédine Zidane

É a negociação mais antiga da lista. Fechada em 2001, a transferência de Zidane da Juventus ao Real Madrid quebrou recordes à época. Era o melhor jogador do mundo naquele ano.

Valor da transferência: 75 milhões de euros

Kaká

Nome badalado da primeira leva de reforços da ‘era Florentino’, ​o meia brasileiro, melhor do mundo em 2007, foi contratado pelo Real em 2009 junto ao Milan.

Valor da transferência: 67 milhões de euros

James Rodríguez

A espetacular Copa do Mundo de 2014 do meia colombiano foi suficiente para fazer o Real abrir os cofres e tirá-lo do Mônaco naquele mesmo ano.

Valor da transferência: 80 milhões de euros

Gareth Bale

Sensação do futebol inglês no início da década passada, o galês deixou o Tottenham rumo ao Real em 2013, naquela que se manteve como a negociação mais cara da história por anos.

Valor da transferência: 100 milhões de euros

Eden Hazard

Após longas temporadas jogando ‘o fino’ pelo Chelsea, o atacante belga finalmente realizou seu sonho de vestir a camisa blanca. Foi contratado pelo Madrid no verão de 2019.

Valor da transferência: 100 milhões de euros

Cristiano Ronaldo

Fechamos essa lista com o jogador que revolucionou a história moderna do Real. ​Cristiano Ronaldo não é a contratação mais cara do clube espanhol, mas foi, sem dúvida, a mais valiosa. Chegou em 2009 com status de melhor do mundo, após anos brilhantes no United.

Valor da transferência: 94 milhões de euros