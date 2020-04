O XI ideal formado pelos melhores jogadores africanos da atualidade

​Após apontarmos nossa seleção ideal de jogadores ​europeus e ​sul-americanos, chegou a hora de reverenciarmos o continente que já nos brindou com George Weah, Roger Milla, Abedi Pelé, Jay Jay Okocha, Samuel Eto’o, Didier Drogba… Confira a seguir nossa seleção de melhores jogadores africanos da atualidade:

André Onana (Camarões)

O goleiro camaronês de 24 anos está no Ajax desde 2014, sendo um dos mais sólidos de sua posição ao longo das últimas temporadas. Foi espetacular em 2018/19.

Achraf Hakimi (Marrocos)

O lateral-direito de 21 anos aparece, com justiça, na lista dos jogadores jovens mais valiosos do futebol atual. Muito forte ofensivamente, vive momento espetacular no Borussia Dortmund. Seu passe, no entanto, pertence ao Real Madrid.

Kalidou Koulibaly (Senegal)

Pouca mídia e muito futebol. Extremamente confiável/consistente, Koulibaly é, há longos anos, o grande nome do sistema defensivo napolitano. Sua qualidade e consistência começam a ser reconhecidos pelo mercado, já que seu nome está sendo especulado no Paris Saint-Germain.

Joel Matip (Camarões)

É verdade que ele ficou um longo período lesionado, mas antes da contusão, o zagueiro vinha em grande forma, formando uma dupla fortíssima ao lado de Virgil van Dijk.

Ramy Bensebaini (Argélia)

Com o argelino Ghoulam pouco ativo na temporada (é reserva no Napoli), a lateral-esquerda desta seleção vai para outro argelino. O jogador de 24 anos é uma das boas surpresas da atual equipe do Borussia Mönchengladbach, já tendo anotado quatro gols na Bundesliga 2019/20.

Idrissa Gueye (Senegal)

Abrimos o setor de meio-campo com o volante senegalês, contratado pelo Paris Saint-Germain em 2019 junto ao Everton. Intenso e combativo, forma uma dupla forte com Verratti.

Thomas Partey (Gana)

Revelado na base do Atlético de Madrid, o volante ganês passou por diversos empréstimos até ser novamente assimilado pelo clube espanhol. Hoje, é peça crucial para o elenco de Simeone.

Riyad Mahrez (Argélia)

Após se destacar vestindo a camisa do Leicester, o meia argelino entrou no radar de gigantes e acabou fechando com o Manchester City. Vive, em 2019/20, sua melhor temporada pelo clube azul, com nove gols e 14 assistências.

Mohamed Salah (Egito)

Finalista do prêmio de Melhor Jogador do Mundo em 2018 e melhor jogador africano em 2017 e 2018, o atacante egípcio tem vaga cativa nesta seleção. É um dos pilares deste poderoso time do Liverpool que conquistou a ​Champions e conquistará a Premier, se nada anormal ocorrer.

Sadio Mané (Senegal)

O veloz e habilidoso ponta senegalês tem dividido com Salah a responsabilidade artilheira dos Reds, e parece melhorar a cada novo ano com a camisa do clube. Foi um dos goleadores da Premier League 2018/19 e tem, na atual temporada, 16 bolas na rede.

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabão)

Fazer gols é com ele mesmo. Desde que ‘apareceu’ para o mundo do futebol com a camisa do Borussia Dortmund, o gabonês tem sido confiável nesta missão, aliando frieza nas finalizações, velocidade e muito recurso técnico. 20 gols na temporada 2019/20 pra ele.

Reservas

Goleiro: Edouard Mendy (Senegal)

Defesa: Bailly (Costa do Marfim), Djené (Togo), Youssouf Koné (Mali), Aurier (Costa do Marfim)

Meio-campo: Ndidi (Nigéria), Naby Keïta (Guiné), Kessié (Costa do Marfim), Ziyech (Marrocos)

Ataque: Nicolas Pépé (Costa do Marfim), Jérémie Boga (Costa do Marfim), Alex Iwobi (Nigéria), Moussa Marega (Mali)