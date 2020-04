Obras no Santiago Bernabéu aceleram e já trazem mudanças ao estádio do Real Madrid

Falar em pontos positivos em meio a uma pandemia não cai bem, mas o fato é que o Real Madrid vem se aproveitando do período de paralisação no calendário europeu para adiantar um projeto importante para o futuro próximo do clube: a reforma de seu estádio, o Santiago Bernabéu.

Como destaca o Globoesporte, a reforma ficou paralisada por duas semanas, durante o período mais crítico da pandemia de coronavírus na Espanha. Com a diminuição gradual no contágio local, o clube decidiu pela retomada das obras no último dia 20, respeitando, é claro, todas as medidas de segurança e protocolos de higiene. De acordo com a apuração do jornal ‘Marca’, a atual fase das obras está adiantada em 50%.

Foto atual do Bernabéu, sem boa parte da cobertura

O ‘novo Bernabéu’ terá um teto retrátil, e suas obras estão programadas para serem concluídas a tempo do início da temporada 2022/23, não havendo necessidade de ficar sem jogar no estádio durante todo esse período. Contudo, como o futebol deve ser retomado sem presença de público em todos os países atingidos pelo coronavírus, o Real Madrid deve mandar suas partidas no Estádio Alfredo Di Stéfano, em Valdebebas, no seu centro de treinamentos.

Confira como ficará o Bernabéu ao final da reforma:

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.