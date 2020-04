Uma notícia positiva para população penedense foi a sinalização do prefeito de Penedo, Marcius Beltrão, sobre o início das obras que contemplarão o município com três leitos de Unidade de Terapia Intensiva.

De acordo com Marcius, através de live realizada nesta tarde de segunda-feira, o local será mesmo no antigo prédio do SEMEP, na Av. Wanderley, no bairro de Santa Luzia e as obras iniciarão já nesta terça-feira, 28 de abril.

O Governador de Alagoas, Renan Filho, que se encontra com coronavírus, anunciou em semanas anteriores que iria instalar esses leitos para auxiliar, caso precise, pessoas contaminadas com a COVID-19, caso seu estado de saúde esteja com gravidade.

Marcius agradeceu a direção da Sicredi, por ter cedido por 6 meses o prédio, sem nenhum ônus para a prefeitura, e também já está pensando em uma proposta de compra pela Prefeitura de Penedo.

Ainda não foi divulgado qual a previsão de finalização.

Da Redação