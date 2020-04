Onde estão as 9 maiores promessas do futebol em 2005?

​Após recordarmos quem eram e onde estão as grandes promessas do futebol em ​2008 e ​2010, chegou a hora de voltarmos ainda mais no tempo, para um ano que nos apresentou atletas de primeiríssimo nível e um craque que já entre os maiores da história do esporte. Ficou curioso? Estamos falando de 2005 ! Relembre quem eram as 9 grandes promessas deste ano:

Cesc Fábregas

Vestindo a camisa tradicional do Arsenal, o talentoso e cerebral meia espanhol começava a se apresentar ao mundo do futebol em 2005, com apenas 18 anos de idade. Naquele ano, integrou a seleção sub-20 da Fúria que disputou a Copa do Mundo da categoria, sendo o único jogador convocado que não atuava mais em seu país de origem. Dedicou muitos anos de sua carreira aos Gunners, ergueu taças no Barcelona e no Chelsea e hoje, aos 32 anos, está no Mônaco.

Fernando Gago

Aos 19 anos de idade, o volante argentino despontava com a camisa do Boca Juniors e somava seus primeiros títulos nacionais como atleta profissional. Integrou o grupo de Francisco Ferraro que disputou e conquistou a Copa do Mundo Sub-20 de 2005. Pouco tempo depois, deixaria a Argentina rumo à Europa, para defender o gigante Real Madrid. Hoje, aos 34 anos, vive a reta final de sua carreira com a camisa do Vélez Sarsfield.

Rafinha

Atual dono da lateral-direita do Flamengo, Rafinha, em 2005, figurava como um dos maiores prospectos do mundo de sua posição. Disputado sua segunda temporada como profissional do Coritiba, o jovem entrou de vez no radar europeu após uma excelente participação no Mundial Sub-20, em que representou a Seleção Brasileira. Se transferiu naquele mesmo ano ao Schalke 04, onde ganhou notoriedade e destaque.

Radamel Falcao García

2005 foi o ano em que o River Plate promoveu, de suas categorias de base, um centroavante que aliava força e técnica quase na mesma proporção. Aos 19 anos de idade, Radamel Falcao se apresentava ao futebol sul-americano, ganhando destaque em solo europeu após sua participação no Mundial Sub-20 daquele mesmo ano. Atua no Velho Continente desde 2009, com o Porto tendo sido seu primeiro clube europeu. Hoje defende o Galatasaray.

Ibrahim Afellay

Cria da base do PSV, o veloz atacante holandês foi promovido ao elenco principal da equipe em 2004, com apenas 17 anos. No ano seguinte, começou a somar seus primeiros minutos entre os titulares e chamou atenção de Foope de Haan, à época comandante do Sub-20 da Holanda, que acabou convocando-o ao Mundial da categoria. Anos mais tarde, Afellay rumaria ao Barça, mas sem brilhar pelo clube blaugrana. Hoje, com 34 anos, está sem clube.

Wayne Rooney

O atacante inglês figura, até os dias de hoje, na lista de jogadores mais jovens a estrearem profissionalmente. Promovido ao time principal do Everton com apenas 16 anos, Rooney, em 2005, já tinha vivido sua primeira mudança de camisa: o Manchester United, clube ao qual dedicaria quase toda a sua carreira, havia fechado sua contratação em agosto de 2004. Gerou impacto imediato nos Red Devils e, por lá, conquistou tudo. Atualmente está no Derby County.

Lukas Podolski

Lukas Podolski, popularmente conhecido como Poldi, despontou como um ‘furacão’ entre 2004 e 2005 com a camisa do Colônia. Apesar de não ser um centroavante de ofício, se despediu de seu clube formador com média de 0,6 gol/jogo (51 tentos em 85 partidas), rumando ao gigante Bayern. Alternou bons e maus momentos na Baviera, algo que viria a ser a marca registrada de sua carreira. Passou por Arsenal e Inter de Milão, e hoje, aos 34 anos, atua na Turquia.

Wesley Sneijder

Considerado por muitos como o verdadeiro merecedor do prêmio Bola de Ouro 2009/10, o meia holandês é cria da melhor base do mundo, a do Ajax. Promovido ao elenco principal em 2003, tornou-se titular durante a temporada de 2004/05, chamando atenção por sua enorme visão de jogo, passe apurado e finalizações de média distância. Se transferiu ao Madrid em 2007, mas viveria o auge de sua carreira na virada da década, empilhando títulos com a Inter de Milão e fazendo uma Copa de 2010 espetacular pela Holanda. Se aposentou em agosto de 2019.

Lionel Messi

Não poderíamos fechar essa lista com outro nome se não ​Lionel Messi, não é mesmo? Com apenas 17 anos de idade, o argentino fez sua estreia profissional pelo Barcelona e não tardou para encantar o mundo com sua velocidade e habilidade fora do comum. Naquele mesmo ano de 2005, foi o grande líder da conquista do Mundial Sub-20 pela Argentina, sendo o Chuteira de Ouro e o Bola de Ouro da competição. Hoje, aos 32 anos, segue fazendo história pelo clube da Catalunha e é o único atleta do futebol masculino eleito seis vezes melhor do mundo.