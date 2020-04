Durante a ação policial, quatro pessoas foram presas

Uma operação integrada, entre a Secretaria de Estado da Segurança Pública e as Polícias Civil e Militar, foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (16), com o objetivo de combater o tráfico de drogas no município de Penedo.

A ação cumpriu seis mandados de busca e apreensão, que foram expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital após representação da Divisão Especial de Investigações e Capturas (Deic), com base em provas técnicas, que detectou a participação dos integrantes de uma organização criminosa na prática de delitos na cidade.

Os criminosos atuavam principalmente no tráfico de drogas em uma localidade conhecida como Vila Matias.

Durante o cumprimento dos mandados de busca, quatro pessoas foram presas em flagrante, nos alvos da operação, pelo crime de tráfico de drogas. Entre os presos está o líder da organização criminosa. Com eles foi apreendida uma quantidade de drogas, celulares, dinheiro e uma pistola.

Eles foram encaminhados para a Delegacia Regional de Penedo para que fossem realizados os devidos procedimentos cartorários.

Balanço das apreensões:

– 595 gramas de maconha.

– 02 balanças de precisão.

– 01 PT taurus 380 com muneracao suprimida.

– 25 munições calibre 380.

– 02 Carregadores de PT 380.

R$ 1.005, 00

Participaram da operação equipes da Deic, do 11º Batalhão da Polícia Militar e o grupamento aéreo da SSP. A população deve auxiliar o trabalho da Segurança Pública colaborando com informações sobre esta e outras organizações criminosas por meio de ligações para o número 181 ou utilizando o aplicativo Disque-Denúncia. O sigilo é garantido.

Fonte: Ascom SSP/AL