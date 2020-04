Órfão de BBB? Confira lista de outros reality shows

Na noite da última segunda-feira (27), o BBB20 chegou ao fim, com Thelma sendo a grande campeã desta edição do programa com 44,10% dos votos, sendo sucedida, respectivamente, por Rafa Kalimann (34,81%) e Manu Gavassi (21,09%).



Por conta do final do programa, diversos espectadores estão tristes, afinal, se apegaram ao reality e aos participantes ao longo de três meses.



Entretanto, os serviços de streaming possuem grandes reality shows em seus catálogos, sendo uma opção bastante viável para os “órfãos do BBB”, além da chegada de programas novos nos canais televisivos.



Pensando nisso, nós do OFuxico separamos alguns reality shows para você conferir enquanto o ano que vem e o BBB21 não chegam. Confira:



Mestres do Sabor (TV Globo)







Se você gosta de cozinhar e quer algo mais direto para substituir o BBB (além de matar a saudade das receitas do Babu), Mestres do Sabor é a escolha ideal para você!



Chegando em sua terceira temporada na TV Globo, o reality mostrar chefs profissionais brasileiros cozinhando diferentes pratos utilizando ingredientes tipicamente nacionais.



Eles são, ao longo de seis fases, orientados e avaliados por três chefs mentores e, também, pelo chef apresentador do programa, sempre às cegas. A cada fase, mudam os desafios e o número de candidatos aprovados para a etapa seguinte.







The Circle Brasil (Netflix)







Este é um fenômeno da Netflix que tomou conta do público e de cara já chama a atenção por ter Giovanna Ewbank como apresentadora.



Nesta atração, os participantes usam as melhores táticas, tentam criar laços ou enganar os desavisados por meio de um sistema online, sem ninguém saber a real aparência ou personalidade do outro.



Tudo isso para ganhar o prêmio máximo no valor de 300 mil reais.







Soltos em Floripa (Amazon Prime Video)







Se você quer bastante pegação e química entre os participantes, Soltos em Floripa, programa original Amazon Prime, é a escolha certa para você!



Oito jovens carismáticos (Beatriz Garcia, Thais Pereira, Taynara Nunes, João Mercuri, Murilo Dias, Luan Cavati, Nathalia Gomes e Ramon Bernardes) em uma luxuosa casa de praia em Florianópolis embarcam em uma jornada cheia de festas, brigas, dramas, diversão e relacionamentos.



Novos episódios do reality show Original Amazon Soltos em Floripa serão lançados toda semana ao longo do mês de abril, às sextas-feiras, com às terças chegando os episódios de Soltos em Floripa – A Resenha, com presença de famosos como Pabllo Vittar, Boca Rosa e Felipe Titto.







De Férias com o Ex Brasil (Amazon Prime Vídeo)







Falando em pegação, outro reality para você que curte esse estilo é o De Férias Com o Ex, atração da MTV disponível no Amazon Prime Vídeo.



No programa (cujo elenco muda a cada temporada), os participantes ficam hospedados em uma casa em Trancoso na Bahia, e conforme o tempo passa, ex-parceiros de cada um deles começam a surgir diretamente do mar.



Com isso, cada um deles deve demonstrar que está disposto a enfrentar o passado e provar que seguiu em frente.







Brincando com Fogo (Netflix)







Se você quer uma dinâmica de relacionamentos, mas fugir um pouco do habitual, Prova de Fogo é uma excelente escolha.



Em uma praia paradisíaca, jovens solteiros são reunidos e aprendem a conviver uns com os outros, mas há um porém: o prêmio de U$ 100 mil só estará disponível para aqueles que renunciarem ao sexo. Será possível?







Casamento às Cegas (Netflix)







Se você busca algo mais romântico, provavelmente vai curtir bastante o conceito de Casamento às Cegas.



Neste reality show, comandado por Nick e Vanessa Lachey, homens e mulheres buscam um novo amor, e ficam noivos antes de conhecerem os parceiros (as) cara a cara!







RuPaul’s Drage Race (Netflix)







Caso esteja atrás de uma atração voltada para o público LGBTQ+ e/ou se interessa pelo universo das drags, então assista a RuPaul’s Drag Race na Netflix.



RuPaul Charles, a maior drag queen dos EUA e uma das mais famosas do mundo, está à procura dda melhor drag queen do país, e a cada temporada diversas candidatas novas disputam o título. O prêmio? U$ 100 MIL na conta!



As séries derivadas (All Stars, Rainah do Natal e Untucked!) também estão disponíveis no catálogo da plataforma.



Vale lembrar que, recentemente, Gloria Groove gravou um reality show de drag queens para a Netflix, e ver RuPaul’s Drag Race pode ajudar a segurar a ansiedade.







E aí? Já decidiu qual reality show assistir após o final do BBB20?



