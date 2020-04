Os 10 jogadores estrangeiros mais caros do futebol brasileiro

​Buscar jogadores em países vizinhos tem sido um movimento cada vez mais explorado por clubes brasileiros, afinal, o continente sul-americano é um berço de craques e o Brasil é o seu mercado mais forte, capaz de atrair talentos ‘locais’ com alguma facilidade.

Por vezes, as negociações saem a preço de custo e se mostram verdadeiras oportunidades de mercado. Outras, no entanto, são mais custosas aos cofres dos clubes brasileiros, em especial as que envolvem atletas badalados/renomados. A seguir, listaremos as dez transferências mais caras do futebol brasileiro que envolveram jogadores estrangeiros:

Jogador​ ​Clube que contratou ​Ano da transferência ​Valor (reais) ​De Arrascaeta (URU) ​Flamengo ​2019 ​R$ 63,7 milhões ​Carlos Tévez (ARG) ​Corinthians ​2005 ​R$ 60,5 milhões ​Nico López (URU) ​Internacional ​2016 ​R$ 35,8 milhões ​Miguel Borja (COL) ​Palmeiras ​2017 ​R$ 33 milhões ​Robert Piris da Motta (PAR) ​Flamengo ​2018 ​R$ 26 milhões ​Christian Cueva (PER) ​Santos ​2019 ​R$ 26 milhões ​Gustavo Gómez (PAR) ​Palmeiras ​2019 ​R$ 26 milhões ​Javier Mascherano (ARG) ​Corinthians ​2005 ​R$ 25 milhões ​Yimmi Chará (COL) ​Atlético-MG ​2018 ​R$ 22,2 milhões ​Lucas Pratto (ARG) ​São Paulo ​2017 ​R$ 20,7 milhões

