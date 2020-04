Os 10 maiores artilheiros da história das seleções

​Ser um grande ídolo e somar conquistas importantes por clubes é uma grande realização, mas alcançar um patamar de grandiosidade vestindo a camisa da Seleção é o sonho de todo atleta de futebol profissional. O ​Blog do Rafael Reis apurou estatísticas e, levando em conta apenas as partidas oficiais (não inclui amistosos), levantou quem são os dez maiores artilheiros da história das seleções nacionais. O craque Cristiano Ronaldo aparece muito bem cotado, flertando com a liderança. Confira:

1. Ali Daei (Irã)

O atacante iraniano, de passagens por clubes pesados como Bayern de Munique e duas Copas do Mundo no currículo, somou 109 bolas na rede vestindo a camisa de sua nacional.

2. Cristiano Ronaldo (Portugal)

Máquina de triturar recordes, ​Cristiano Ronaldo segue firme em busca de mais um deles. Soma 99 gols vestindo a camisa de Portugal desde 2003, com uma conquista de Euro (2016).

3. Ferenc Puskás (Hungria)

Ídolo do Real Madrid, Puskás é um dos maiores atacantes que o futebol mundial já teve. Vestiu a camisa da seleção húngara entre 1945 e 1956, anotando 84 gols.

4. Kunishige Kamamoto (Japão)

O atacante japonês representou sua seleção nacional ao longo de treze anos (1964 a 1977), anotando 80 gols neste período. Merecida quarta posição para ele.

5. Godfrey Chitalu (Zâmbia)

Único jogador africano a figurar nesta lista, o atacante zambiano representou seu país ao longo de doze anos (1968 a 1980), balançando as redes 79 vezes.

6. Hussein Saeed (Iraque)

Longevidade é com ele mesmo. Hussein Saeed defendeu a camisa da Seleção Iraquiana por 14 anos, entre 1976 e 1990. Anotou 78 gols totais.

7. Zainal Abidin Hassan (Malásia)

Quem também foi às redes 78 vezes por sua seleção nacional foi o atacante Zainal Abidin, que representou a Malásia ao longo de doze anos (1984 a 1996).

8. Pelé (Brasil)

Maior jogador da história do futebol e dono de três conquistas de Copa do Mundo, ​Pelé figura na oitava posição deste levantamento com 77 gols pela Canarinho em jogos oficiais.

9. Bashar Abdullah (Kuwait)

Entre 1996 e 2007, a seleção kuwaitiana teve um goleador: Bashar Abdullah. Vestindo a camisa 9, o centroavante anotou 75 gols em partidas oficiais.

10. Sunil Chhetri (Índia)

Fechando o top-10 temos o único jogador – ao lado de Cristiano Ronaldo, é claro -, que ainda está em atividade nos dias atuais. Sunil Chhetri defende a seleção indiana desde 2005, já tendo anotado 72 gols totais.