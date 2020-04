Os 10 maiores vice-campeões do futebol brasileiro

O torcedor brasileiro, por vezes, é mal acostumado. Ou seu time é campeão ou o que ele fez em campo de nada valeu. Essa é uma cultura que, assim, desvaloriza toda a campanha de uma temporada, e o esforço de quem chegou em segundo lugar de nada valeu. Mas nem sempre é assim. Você sabe, por exemplo, quais as equipes do país que por ficou em segundo lugar o maior número de oportunidades na soma de todos os campeonatos?

Pois é…este ranking continua a ser liderado pelo ​Atlético-MG. No acúmulo de competições estaduais, nacionais e internacionais, já são 48 vices. O top 3 é completado por ​São Paulo, com 46, e o Paysandu, 45. Aliás, entre os dez primeiros desta lista aparecem outros times de menor porte, como América-RN (43) e Remo (40). Isso se explica, e muito, pelo fato de, em seus estados, as b rigas locais se restringirem a poucos clubes.

POSIÇÃO​ CLUBE​ NÚMERO DE VICES​ ​1º ​Atlético-MG ​48 ​2º ​São Paulo ​46 ​3º ​Paysandu ​45 ​4º ​Cruzeiro ​44 5º ​Flamengo ​44 ​6º ​América-RN ​43 ​7º ​Vasco da Gama ​41 ​8º ​Remo ​40 ​9º ​Palmeiras ​38 ​10º ​Grêmio ​37

O ​Cruzeiro , que há pouco tempo aparecia na terceira colocação, agora está em quarto, empatado com o ​Flamengo , que subiu depois de ficar em segundo lugar no Brasileirão de 2018 e no Mundial de 2019.

Além dos citados, os gigantes ​Vasco da Gama , ​Palmeiras e ​Grêmio também figuram no ranking, conforme tabela geral disponibilizada acima. Todos numa margem muito próxima uns dos outros.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.