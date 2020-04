Os 10 melhores jogadores em atividade no Brasil

​Jogador bom existe aos montes no futebol brasileiro. Mas você já parou para pensar quem são os melhores em atividade no país? Sim, sabemos que as competições estão paralisadas, mas sempre há aqueles em evidência! Vamos ao top 10?

10 – Víctor Cuesta (Internacional)

É o xerifão da defesa colorada. Simples assim.

9 – Rodrigo Caio (Flamengo)

É um zagueiro que mostrou todo o seu potencial desde que chegou ao Rubro-Negro.

8 – Pedro Geromel (Grêmio)

É um dos grandes símbolos da nova era vitoriosa do Tricolor.

7 – Gerson (Flamengo)

Desembarcou na Gávea para completar o meio-campo flamenguista.

6 – De Arrascaeta (Flamengo)

O uruguaio tem aquele toque refinado, capaz de desarmar qualquer defesa.

5 – Dudu (Palmeiras)

Faz muito tempo que se transformou na referência do Verdão. E por mérito próprio.

4 – Everton (Grêmio)

Muito embora esteja devendo no início de 2020, é um diferencial e tanto do Tricolor.

3 – Bruno Henrique (Flamengo)

Só falta o atacante fazer chover. Pois, em campo, ele faz tudo e mais um pouco.

2 – Everton Ribeiro (Flamengo)

É um verdadeiro maestro do time de Jorge Jesus. Tudo passa por ele.

1 – Gabigol (Flamengo)

A bola caiu no pé dele e a chance de parar no fundo da rede é enorme. É um “9” letal.