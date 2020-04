Os 3 grandes clássicos do futebol brasileiro com retrospecto mais acirrado

​Quais são os clássicos nacionais com retrospecto mais parelho na atualidade? Tentando responder essa pergunta, o ​UOL Esportes apurou as estatísticas que cercam os embates entre todos os chamados ’12 grandes’ do futebol brasileiro, levando em consideração apenas as partidas oficiais. O resultado encontrado apontou três duelos com histórico totalmente acirrado, ou seja, empatado. Quer saber quais são? Confira!

Atlético-MG x Vasco

Número de vitórias do Galo: 27

Número de vitórias do Vasco: 27

Empates: 19

Total de partidas: 73

Internacional x Santos

Número de vitórias do Colorado: 26

Número de vitórias do Peixe: 26

Empates: 21

Total de partidas: 73

Palmeiras x São Paulo

Número de vitórias do Verdão: 97

Número de vitórias do Tricolor: 97

Empates: 90

Total de partidas: 284