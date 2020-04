Os 5 clubes que são os melhores negociantes nas janelas de transferências

Vender jogadores consiste em uma receita importante e que faz parte da logística financeira de qualquer clube do futebol mundial. Alguns clubes, no entanto, aparentam ser verdadeiros ‘especialistas’ quando o assunto é negociação. A seguir, listaremos cinco exemplos de times que se destacam pelas grandes vendas no mercado da bola. Confira:

1. Porto

O gigante português é um dos melhores clubes do mundo em trabalho de scout e captação de jovens talentos, especialmente em solo sul-americano. Paga ‘pouco’ por jogadores promissores, promove seus respectivos amadurecimentos, obtém retorno esportivo com eles e os revende, anos depois, por altíssimas cifras. James Rodríguez, Falcao Garcia e Hulk são exemplos disso.

2. Lyon

Diferentemente do Porto – que busca seus jovens talentos em mercados ‘secundários’ -, o Lyon produz joias em larga escala em suas categorias de base. A cada nova safra, o clube francês aparenta sempre estar melhor servido de opções. Benzema, Umtiti, Lacazette, Ndombelé, Fekir, Aouar… Podemos ficar o dia todo listando os ‘produtos’ dos Gones.

3. Benfica

O Benfica pode se orgulhar de unir o melhor dos ‘dois mundos’: tem uma base forte e um scout apuradíssimo. Nos últimos anos, fez vendas caríssimas de jogadores criados na Luz, como o volante Renato Sanches, e os atacantes Gonzalo Guedes e André Silva. Da América do Sul, tirou talentos jovens e os revendeu a peso de ouro depois, como David Luiz, Ederson e Gaitán.

4. Chelsea

O Chelsea até tem uma base frutífera, mas adentra essa lista de ‘grandes vendedores’ por ser um negociador duríssimo. Ao longo dos últimos dez anos, conseguiu obter cifras pesadas em transferências de jogadores considerados em baixa. Exemplo disso? As vendas de Matic, Mata, Schürrle, David Luiz, Oscar e Morata renderam quase 240 milhões de euros ao clube londrino.

5. Ajax

​A base do Ajax é a melhor do futebol mundial, sem nenhuma sombra de dúvida. Ao longo da história, produziu craques de primeiríssimo nível como Cruyff, Rijkaard, Frank e Ronald de Boer, Kluivert, van Basten, Davids… Enfim. A tradução de produzir talentos em larga escala se mantém até os dias de hoje, com a diferença de que o clube de Amsterdã tem endurecido cada vez mais as negociações. Frenkie de Jong (Barcelona) e Matthijs De Ligt (Juventus) renderam, na última janela de verão, quase 150 milhões de euros aos cofres holandeses.