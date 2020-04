Os 5 estádios de futebol com maior capacidade do mundo

​Jogar futebol com estádio lotado é uma emoção e tanto. E quando o palco de uma partida é um templo grandioso, essa emoção fica duplicada. O 90min enumera os cinco estádios de futebol com maior capacidade de público no planeta. Você já esteve em algum deles?

5 – Michigan Stadium (Michigan, Estados Unidos)

Foi construído em 1927, e tinha capacidade de abrigar aproximadamente 72 mil espectadores. Com diversas ampliações, passou dos 90 mil lugares e se converteu em um dos maiores estádios do mundo.

4 – Soccer City (Joanesburgo, África do Sul)

Principal palco da Copa do Mundo de 2010 – a primeira e até hoje única realizada no continente africano -, o estádio que sediou a final daquela competição é um símbolo de grandeza e tem capacidade para 94.700 pessoas.

3 – Camp Nou (Barcelona, Espanha)

É no maior estádio da Europa que ​Lionel Messi desfila seu talento. Casa do Barcelona, um dos clubes mais admirados do planeta, o palco tem capacidade oficial para 99.354 pessoas. Ou seja, é um gigante.

2 – Melbourne Cricket Ground (Melbourne, Austrália)

Trata-se de um estádio multiuso, e é a maior casa esportiva da Oceania. Com capacidade para 100.024 espectadores, chama atenção também por suas torres de iluminação, que possuem altura de 75 metros e largura de 10 metros.

1 – Estádio Primeiro de Maio Rungrado (Pyongyang, Coreia do Norte)

Com vista para a ilha Rungra e o rio Raedong, o estádio lidera o ranking, podendo receber até 114 mil pessoas. É o palco oficial da seleção da Coreia do Norte e, também, é utilizado para atos políticos.