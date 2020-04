Os 5 jogadores mais valiosos do futebol mundial em 2010

​Depois de listarmos quais foram as cinco transferências mais caras do futebol ​no ano 2000, voltaremos ao passado mais uma vez, mas agora para uma realidade mais ‘fresca’ na memória dos fãs de esporte: 2010. Quais eram os cinco jogadores mais valiosos do mundo neste período? Como não podia ser diferente, Real Madrid e Barcelona, que concentraram os títulos de ​Champions League nos últimos 15 anos, são protagonistas neste levantamento. Confira:

5. Kaká

O ​Bola de Ouro de 2007 estava em sua primeira temporada como atleta do Real Madrid. Neste período, o meia brasileiro ainda não havia sofrido as lesões que o afastariam de seu melhor nível, ou seja, seguia bastante valorizado no mercado europeu.

Valor de mercado em 2010: 60 milhões de euros

4. Andrés Iniesta

Iniesta performou um futebol de altíssimo nível no Barcelona de Guardiola, com Messi e Xavi e como principais parceiros. Em julho daquele mesmo ano, ele alcançaria o topo de sua carreira marcando o gol que deu à Espanha sua primeira Copa do Mundo.

Valor de mercado em 2010: 60 milhões de euros

3. Xavi Hernández

Iniesta já era um craque em 2010 mas, aos 25 anos, ainda tinha aspectos a evoluir/maturar (o que aconteceu nos anos seguintes). Xavi, por sua vez, estava em seu auge naquele momento, aos 30 anos. Foi o grande maestro do Barcelona de Guardiola. Jogou muito naquela Copa.

Valor de mercado em 2010: 65 milhões de euros.

2. Cristiano Ronaldo

Bola de Ouro pelo Manchester United, ​Cristiano Ronaldo aterrissou no Real Madrid para mudar o patamar do clube espanhol. E assim o fez, conduzindo o clube a quatro títulos de Champions. Em 2010, no entanto, bateu ‘na trave’ nas conquistas individuais e coletivas.

Valor de mercado em 2010: 90 milhões de euros

1. Lionel Messi

Bem antes do Madrid emplacar o que seria, nos primeiros anos da década de 2010, a maior transferência da história (Bale/€100 milhões), ​Lionel Messi já valia isso. À época com status de melhor do mundo, o craque argentino ‘só não fez chover’ pelo Barça em 2009/10.

Valor de mercado em 2010: 100 milhões de euros