Os 5 maiores capitães da história do Cruzeiro

O ​Cruzeiro tem uma história pata lá de gloriosa. E muitos de seus títulos são simbolizados por verdadeiros líderes. A tarefa de escolher os cinco maiores capitães do clube é ingrata, afinal, ficam de fora nomes como Ademir (Supercopa dos Campeões da América de 1991), Paulo Roberto (Copa do Brasil de 1993) e Nonato (Copa do Brasil de 1996), por exemplo.​ Mas a escolha está feita, com base na representatividade das conquistas! Concorda com a gente?

Wilson Piazza

Volante e capitão do Cruzeiro nas décadas de 1960 e 1970. Era nada menos que o líder do time na Libertadores de 1976, por exemplo.

Wilson Gottardo

Era zagueiro, do tipo xerifão, e o representante de Paulo Autuori dentro das quatro linhas na Libertadores de 1997, vencida pelo Cruzeiro.

Alex

O meia capitaneou os mineiros na Tríplice Coroa (Estadual, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro) de 2003. Inesquecível.

Fábio

Envergou a braçadeira de capitão do Cruzeiro nas conquistas do Brasileirão de 2013 e 2014.

Henrique

Ao liderar a equipe nas conquistas da Copa do Brasil de 2017 e 2018, se tornou o terceiro capitão bicampeão nacional da história do Cruzeiro.