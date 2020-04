Os 5 maiores capitães da história do Grêmio

​Os títulos conquistados pelo clube do coração ficam marcados para sempre na memória dos torcedores. E os capitães, então, são lembrados para sempre como heróis. Ao longo da história, o ​Grêmio teve diversos líderes que conduziram o Tricolor a títulos inesquecíveis, e o 90min lembra cinco deles. Possivelmente, os maiores do time gaúcho.

Oberdan

É bem provável que os mais jovens nem saibam quem ele é, mas o zagueiro que chegou dizendo que Escurinho, atacante do rival Inter, não cabeceria mais na área azul, cumpriu a promessa. Foi ele que conduziu o Tricolor à histórica conquista do Gauchão de 1977, que significou uma virada para o clube em um momento de hegemonia colorada até mesmo no país. (na foto, é o quarto, em pé, da esquerda para a direita)

Emerson Leão

O goleiro ostentou a braçadeira durante o Campeonato Brasileiro de 1981. Seria ele a fechar a meta e levar a equipe gaúcha ao seu primeiro título em nível nacional.

Hugo De León

O zagueiro uruguaio era uma fortaleza. Garra e liderança eram algumas de suas principais características. E quem levanta a taça da Libertadores e do Mundial merece ser eternizado na memória. Foi o que aconteceu em 1983.

Adilson Batista

O segundo “capitão América” do Grêmio fez história em Porto Alegre. Com Rivarola ao seu lado, conquistou tudo e mais um pouco entre os anos de 1995 e 1996. É, até hoje, reverenciado pelos tricolores.

Pedro Geromel

Pois é…foi Geromito, na ausência do lesionado Maicon, a liderar o Grêmio no tricampeonato da América, em 2017. Mesmo que o volante fosse a principal referência para o elenco à época, o zagueiro, a partir de então, se mostrou alguém capaz de assumir tal posto. E hoje não se tem dúvida de que a faixa está em ótimas mãos.