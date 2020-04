Os 5 maiores capitães da história do Palmeiras

​Academia, Era Parmalat, Era Crefisa. O ​Palmeiras, ao longo de sua história, viveu muitos momentos de glória. E as conquistas, claro, ficam eternizadas também pela figura de seus líderes. A tarefa, agora, é eleger os cinco maiores capitães dentro de um rol de grandes nomes. Com o desafio aceito, vamos à lista!

César Sampaio

Talvez ninguém, ao longo de toda a história do Palmeiras, tenha feito tão bem o papel de capitão com o volante. Muticampeão, liderou o Verdão no bicampeonato brasileiro (1993-1994), na conquista da Copa do Brasil (1998) e, também, na vitoriosa campanha da Libertadores (1999). É pouco ou quer mais?

Ademir da Guia

Muito embora o capitão “moral” fosse Dudu, quem assinava a súmula nas conquistas do Brasileirão de 1972 e 1973 era o histórico Ademir da Guia. Merece toda a reverência.

Djalma Santos

Liderou a equipe campeã do Torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1967. No mesmo ano, ainda ganhou a Taça Brasil.

Julinho Botelho

A primeira conquista nacional do clube fica para a eternidade. E, na Taça Brasil de 1960, ninguém representava melhor o Palmeiras que Julinho Botelho.

Dudu

Nenhum jogador é tão simbólico na última década do Palmeiras quanto Dudu. O atacante herdou a faixa de Fernando Prass e levantou o troféu do Brasileirão de 2016.