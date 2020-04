Os 5 maiores goleiros da história do Corinthians

​Casagrande, Sócrates, Marcelinho Carioca, Emerson Sheik… Grandes jogadores representam a história vitoriosa do ​Corinthians. No entanto, há goleiros que, por conta de sua trajetória com a camisa do Timão, simbolizam tanto ou mais que os homens do meio para frente. É nossa missão, então, listar os cinco maiores arqueiros de todos os tempos do clube paulista.

José Benedito Tobias

Goleiro do Timão na década de 1970, foi um dos nomes da equipe campeã paulista de 1977, quebrando um jejum de mais de duas décadas sem títulos.

Foto: Nike / Divulgação

Gylmar dos Santos Neves

É um ícone do futebol brasileiro. Pelo Corinthians, conquistou quatro títulos: Campeonato Paulista (1951/1952/1954) e Torneio Rio São Paulo (1954).

Foto: Corinthians / Divulgação

Dida

Um dos goleiros mais importantes da história moderna do futebol brasileiro, tem quatro faixas com o Timão: Brasileirão (1999), Mundial de Clubes (2000), Copa do Brasil (2002) e Rio São Paulo (2002).

Ronaldo Giovanelli

Um dos jogadores mais identificados com o Timão em todos os tempos, foi campeão com o clube em cinco oportunidades: Paulistão (1988/1995/1997), Brasileirão (1990) e Copa do Brasil (1995).

Foto: Corinthians / Divulgação

Cássio

Chegou ao Corinthians em 2012 para se tornar herói, ídolo e um colocador de faixas. Ganhou tudo e mais um pouco: Libertadores (2012), Mundial de Clubes (2012), Recopa Sul-Americana (2013), Brasileirão (2015 e 2017), Paulistão (2013/2017/2018/2019). É o atual dono da posição.