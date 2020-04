Os 5 maiores técnicos da história da Seleção Brasileira

Aconteça o que acontecer, a Amarelinha sempre causará um efeito por onde passar. Dona de cinco títulos mundiais – única a ter alcançado o penta até os dias atuais -, a Seleção Brasileira não faz história, ela é a história. A seguir, levantaremos cinco nomes que ajudaram a construir essa trajetória vitoriosa da Canarinho, os cinco maiores treinadores da Seleção:

Telê Santana

Telê não foi o treinador de maior aproveitamento da história da Seleção Brasileira, muito menos o que mais conquistou títulos. Mas ele é, sem dúvida, o comandante que implementou o futebol mais apaixonante já jogado por uma equipe verde e amarela (1982). Revolucionário, foi o único brasileiro apontado pela France Football entre os maiores treinadores de todos os tempos.

Mário Jorge Lobo Zagallo

O ‘Velho Lobo’ tem tanta história que poderíamos dedicar um artigo inteiro só para ele. Grande dentro das quatro linhas, foi ainda maior fora delas, conduzindo aquele ‘esquadrão’ de 1970 ao tricampeonato mundial no México. É o treinador com mais jogos oficiais à frente da Canarinho (126) e também o que conquistou mais taças (3). Sofreu apenas dez derrotas como técnico da nossa seleção, número que surpreende, já que foi bastante longevo em suas passagens.

Carlos Alberto Parreira

Enquanto Telê e Zagallo eram adeptos de um futebol mais ofensivo e leve, Parreira tinha ideias de jogo mais pragmáticas e rígidas, o que não diminui em nada o seu tamanho para a história da Seleção Brasileira. Ao lado de Zagallo, é o técnico que mais comandou a Seleção Brasileira em torneios oficiais (7), conquistando três taças, incluindo a Copa do Mundo de 1994.

Vicente Feola

Entre os anos 50 e 60, a Seleção alternou principalmente entre dois treinadores: Vicente Feola, o primeiro campeão do mundo com a Canarinho (1958); e Aymoré Moreira, que substituiu o seu antecessor, adoentado, na disputa do Mundial de 1962, o do nosso bicampeonato. Até os dias atuais, Feola é o segundo melhor em aproveitamento na história da Seleção: 83,1%. Deixou o maior dos legados da história do nosso futebol, sendo o responsável por ‘lançar’ Pelé, o Rei.

Luiz Felipe Scolari

Quando falamos em Felipão, o pensamento imediatamente remete ao trágico 7 a 1 sofrido para a Alemanha, em 2014, na semifinal da Copa sediada em nosso país. Mas reduzir a trajetória do treinador gaúcho a este triste episódio é injusto. Com seu estilo ‘paternalista’ – criticado por muitos até os dias de hoje -, segurou a onda de uma seleção recheadas de estrelas e conduziu a Canarinho ao penta em 2002. Desde então, o Brasil não voltou a conquistar o mundo.