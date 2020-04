Os 5 maiores técnicos da história do Internacional

Ao longo de sua gloriosa trajetória, o ​Internacional teve grandes times. E estes, claro, comandados por treinadores não menos prestigiados. Então, torcedor colorado, conheça quem são os cinco maiores técnicos da história vermelha, aqueles que conseguiram montar as equipes mais encantadoras e mais lembradas até hoje.

Teté

Se o Inter já havia tido o chamado Rolo Compressor, coube a Francisco Duarte Júnior montar o Rolinho, que se tornaria tetracampeão gaúcho no início da década de 1950 e imortalizaria nomes como Salvador, Paulinho, Oreco, Bodinho, Chinesinho e Larry.

Foto: Internacional / Divulgação

Rubens Minelli

Foi sob seu comando que o futebol gaúcho rompeu as fronteiras do Estado do Rio Grande do Sul. Em 1975 e 1976, o Internacional se sagrou bicampeão brasileiro e, ainda, consolidou o até hoje único octacampeonato gaúcho

Ênio Andrade

Um estrategista nato. Tático por natureza, construiu o até hoje único campeão invicto da história do Campeonato Brasileiro. Foi o Internacional, tricampeão do país em 1979 (na foto, à esquerda).

Foto: Internacional / Divulgação

Abel Braga

O técnico da primeira Libertadores da América e do até hoje único Mundial de Clubes do Colorado. Em um ano de 2006 inesquecível, era o carioca que comandava Fernandão, Clemer, Índio, Iarley e companhia.

Tite