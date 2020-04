Os 5 maiores técnicos da história do Santos

O Santos é, possivelmente, o clube mais conhecido do Brasil fora das fronteiras nacionais. Isso, obviamente, por conta do prestígio conquistado por Pelé e da ligação que ele tinha com o Alvinegro da Vila Belmiro. Porém, ao longo da história, muitos técnicos também fizeram por merecer um grande reconhecimento. E é nosso dever, com base nas conquistas e também no tempo de permanência à frente da equipe, elencar os cinco maiores de todos os tempos.

Antoninho Fernandes

É o segundo treinador com mais partidas à frente da equipe alvinegra. E trata-se de um multicampeão. Foram 3 Campeonatos Paulistas (1967, 1968 e1969), 1 Torneio Roberto Gomes Pedrosa (1968), 1 Recopa Sul-Americana (1968) e 1 Recopa Mundial (1968).

Vanderlei Luxemburgo

É bem verdade que este é um treinador que vive entre o amor e o ódio dos torcedores. Mas, na Vila Belmiro, não se pode negar que construiu uma trajetória vencedora. Em 1997, ganhou o Torneio Rio-São Paulo. Depois, voltaria ao clube para levantar os troféus do Campeonato Brasileiro (2004) e do Paulistão (2006 e 2007).

Emerson Leão

Foi o primeiro técnico a levar o Santos a um título nacional na chamada era moderna do futebol. E isso, para a nova geração, conta muito. Ganhou o Campeonato Brasileiro de 2002 e, quatro anos antes, já havia garantido ao Peixe a Copa Conmebol (1998).

Muricy Ramalho

Entre 2011 e 2013, conquistou quatro títulos, recolocando o Santos no topo do continente sul-americano. Os troféus: 2 Campeonatos Paulistas (2011 e 2012), 1 Libertadores da América (2011) e 1 Recopa Sul-Americana (2012).

Lula

É o treinador que mais dirigiu o Santos em toda a sua história, chegando a um total de 943 partidas. Esteve à frente do esquadrão das décadas de 1950 e 1960. Portanto, é também o mais vitorioso. No total, são 21 títulos: 8 Campeonatos Paulistas (1955, 1956, 1958, 1960, 1961, 1962, 1964 e 1965), 5 Taças Brasil (1961, 1962, 1963, 1964 e 1965), 4 Torneios Rio-São Paulo (1959, 1963, 1964 e 1966), 2 Libertadores (1962 e 1963) e 2 Mundiais Interclubes (1962 e 1963).