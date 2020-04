É sempre válido notar quem são as lideranças de um time. O papel do capitão durante uma partida é de extrema importância para o clube, e muitos deles acabam se tornando ídolos eternos por depositar raça e amor à camisa. Isto posto, listamos os 5 melhores capitães da história do Corinthians:

5. Domingos da Guia

Uma lenda do futebol brasileiro, Domingos da Guia (ao centro) defendeu o Corinthians entre 1944 e 1948. O zagueiro chegou como capitão do Timão aos 31 anos e disputou 116 jogos pelo clube, vencendo a Copa Roca (entre clubes do Brasil e da Argentina) e sendo eleito o melhor jogador da Copa América de 1945 enquanto defendia o clube.

4. Cássio

Goleiro há oito anos no Corinthians, Cássio é o quarto jogador que mais vestiu a camisa do alvinegro e já conquistou diversos títulos. Fez história em 2017, quando ao vencer o Campeonato Paulista, se consagrou o primeiro goleiro-capitão à conquistar um título pelo clube.

3. Chicão

O segundo maior zagueiro-artilheiro do Corinthians, Chicão subiu da Série B para a Série A em 2008 e depois enfileirou alguns dos títulos mais importantes da história do clube. Com 42 gols, foi titular e capitão nos títulos da Copa do Brasil de 2009, o Brasileirão de 2011, a Libertadores e o Mundial de Clubes de 2012 e a Recopa Sul-Americana de 2013.

2. Gamarra

Sinônimo de raça, o paraguaio Gamarra foi um zagueiro implacável com a camisa do Corinthians. Capitão durante os títulos do Brasileirão de 1998 e o Paulista de 1999, o defensor fez 80 partidas com a camisa do Timão e marcou sete gols. Foi eleito para a seleção da Copa do Mundo de 1998 como jogador do clube.

1. Sócrates