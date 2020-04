Os 5 melhores capitães da história do Internacional

O papel do capitão durante uma partida é de extrema importância para o clube, e muitos deles acabam se tornando ídolos eternos por depositar raça e amor à camisa. Incentivando os jogadores durante os treinos, responsabilidade diante ao técnico, com a direção e com a torcida, tudo isso faz dele assumir a grandeza do jogo em qualquer momento. E por esse motivo separamos os cinco melhores capitães da história do Internacional, nomes que carregam até hoje a admiração e respeito da torcida colorada. Confira!

1. Figueroa

Elias Ricardo Figueroa Brander, mais conhecido como Figueroa pela torcida colorada, tem a fama de ser considerado por muitos torcedores como o maior zagueiro da história do Internacional. Em 1971 chegou ao Inter vindo do Peñarol, onde jogava desde 1967. Fez história sendo o capitão e comandante da defesa do Inter de 1971 a 1976. Nessa passagem, o jogador conquistou dois Campeonatos Brasileiros (1975 e 1976) e cinco gaúchos. Em 1974, 1975 e 1976 foi escolhido pela imprensa o melhor jogador da América.

2. Falcão

Paulo Roberto Falcão estreou como jogador profissional pelo Inter em 1970, se destacando sempre no meio-campo. Comandando o Colorado na campanha em que o clube conquistou os Campeonato Brasileiros de 1975, 1976 e 1979 (ano em que foi o único clube brasileiro a conquistar o campeonato invicto) sendo conhecido como então como, “Rolo Compressor”. Além de ter ganho cinco estaduais, o jogador é considerado até hoje um dos maiores ídolos da história do clube.

3. Fernandão

Até hoje Fernandão é homenageado pela torcida do Internacional. Com uma admiração imensa do clube e de torcedores, o jogador teve uma grande trajetória no Beira-Rio, onde foi homenageado com uma estátua em 2014 (ano de seu falecimento). Em 2006, Fernandão foi o capitão do time que deu ao Internacional os seus dois maiores títulos da história, a Copa Libertadores da América e o Mundial de Clubes.

4. Bolívar

O ex-zagueiro colorado também fez história no clube gaúcho por comandar o bicampeonato da Copa Libertadores de 2010 e a Recopa Sul-Americana em 2011. Bolívar foi um dos destaques da equipe nos campeonatos em que atuou. Além disso, foi campeão cinco vezes do Gauchão. Também participou da Copa Libertadores da América de 2006 e Copa Suruga de 2009. Muita consagração com a camisa vermelha.

5. D’Alessandro