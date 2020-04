​Todo e qualquer torcedor são paulino sabe da trajetória do seu time. Quais foram os jogadores que passaram pelo clube, quais foram capitães, quantos títulos foram conquistados, etc. Outro quesito importante levado em considerações é o número de atletas que contribuíram para melhorias no clube, além de ter um ‘cargo’ renomado e ‘pesado’ de capitão do time. Listamos os 5 melhores capitães da história do ​São Paulo:

1. Raí

Atual coordenador técnico do Tricolor Paulista, Raí vestiu a camisa do clube como capitão sete vezes, empatando com Rogério Ceni. Em sua trajetória pelo time paulista, conquistou: Campeonato Brasileiro (1991), Campeonato Paulista (1989, 1991, 1992, 1998 e 2000), ​Libertadores (1992 e 1993) e Copa Intercontinental (1992).

2. Leônidas da Silva

Conhecido como o inventor do gol de bicicleta, Leônidas da Silva foi capitão duas vezes com a camisa tricolor e conseguiu a conquista de cinco Campeonatos Paulista (1943, 1945, 1946, 1948 e 1949) pelo ​São Paulo . Ainda pelo clube paulista, realizou 212 jogos e marcou 140 gols.

3. Ronaldão

Três vezes capitão, Ronaldo Rodrigues de Jesus, o Ronaldão, atuou como zagueiro no Dragão da Real. Entre suas conquistas com a camisa do Tricolor Paulista, estão: Campeonato Brasileiro (1986 e 1991), Campeonato Paulista (1987, 1989, 1991 e 1992), ​Libertadores (1992 e 1993), Copa Intercontinental (1992 e 1993), Recopa Sul-Americana (1993) e Supercopa Libertadores (1993).

4. Zetti

Armelino Donezetti Quagliato, o Zetti, atuou como goleiro e vestiu a braçadeira de capitão do ​São Paulo duas vezes. Chegou ao time paulista em 1990 e teve uma grande história com o clube. Foram conquistados Mundial de Clubes (1992 e 1993), Libertadores (1992 e 1993), Recopa Sul-Americana (1993 e 1994), Supercopa da Libertadores da América (1993), Copa Master da Conmebol (1996), Campeonato Brasileiro (1991), Campeonato Paulista (1991 e 1992) e Copa dos Campeões Mundiais (1995 e 1996) com o desempenho do atleta no Tricolor Paulista.

5. Rogério Ceni

Eterno mito da torcida são paulina, Rogério Ceni possui uma trajetória emocionante na equipe paulista. Além de ser o quinto maior artilheiro do Estádio do Morumbi e usar sete vezes com a faixa de capitão, Ceni participou de 1237 jogos e marcou 131 gols durante o período entre 1990 e 2015. Em 2017, assumiu o comando do São Paulo, mas foi demitido após seis meses de trabalho. Também teve passagem no Cruzeiro como treinador e atualmente é técnico do Fortaleza.