Os 5 melhores dribladores do futebol brasileiro

Recurso que parece ter sido inventado sob medida para o jogador brasileiro, o drible não traz o ‘clímax’ que um gol impõe, mas também é capaz de levar os torcedores à loucura nas arquibancadas. A seguir, listaremos cinco especialistas neste fundamento que estão em ação na nossa ​Série A, para a nossa felicidade:

Everton (Grêmio)

Jogador mais valioso do futebol brasileiro atualmente, o atacante gremista de 23 anos é um dos melhores dribladores não só da nossa Série A, como do continente. Acertou 84 dribles ao longo do Brasileirão 2019, o segundo nesse fundamento.

Michael (Flamengo)

Contratado pelo ​Flamengo no início da atual temporada, o veloz e habilidoso ponta foi o líder em dribles certos no Brasileirão passado. Em 38 rodadas de campeonato, acertou incríveis 99 dribles. Tirou defesas rivais do sério vestindo a camisa do Goiás em 2019.

Dudu (Palmeiras)

O camisa 7 do ​Palmeiras, ídolo da torcida, merece vaga cativa nessa lista por sua regularidade. Figura entre os cinco jogadores com mais dribles certos no Campeonato Brasileiro há alguns anos. Só na edição passada foram 84, mesma marca de Everton ‘Cebolinha’.

Soteldo (Santos)

O pequeno e habilidoso ponta foi um verdadeiro achado do ​Santos no ano passado. Gerou um impacto imediato na equipe alvinegra, com arrancadas, belos passes, gols e dribles. Acertou 82 ao longo do Brasileirão 2019, o quarto melhor do país.

​Bruno Henrique (Flamengo)

Apesar de sua altura e seu vigor físico, Bruno Henrique é um atacante extremamente explosivo e, possivelmente, o mais veloz em atividade no nosso país. Seus dribles quase sempre são baseados nessa característica (velocidade), mas também é muito habilidoso nos dribles curtos.