Os 5 melhores goleiros da história do Fluminense

​De rica história e vasta contribuição para o esporte e para a Seleção Brasileira, o ​Fluminense teve, ao longo de sua existência, alguns dos grandes goleiros que o futebol nacional já viu. Analisamos número de partidas, títulos conquistados e relevância histórica para escolher os 5 maiores/melhores da história do ​Tricolor Carioca. Confira:

Carlos José Castilho

Atleta de um clube só, Castilho não apenas é o maior goleiro da história do Fluminense, como é, também, o maior ídolo do clube das Laranjeiras. Disputou 697 partidas com a camisa tricolor, recordista absoluto. Foi titular na épica conquista da Taça Rio 1952 e disputou quatro edições de Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, com dois títulos (1958/1962).

Félix

Vestiu a camisa do Fluminense por uma década, entre os anos de 1968 e 1978, somando mais de 300 partidas e sendo parte fundamental naquela equipe que ficou conhecida como ‘Máquina Tricolor’. Conquistou cinco edições de Campeonato Carioca e um Brasileiro (1970), além de ter sido o arqueiro titular da Seleção Brasileira no tricampeonato mundial de 1970, no México.

Paulo Victor

Foi um dos grandes arqueiros do futebol brasileiro nos anos 80, vestindo a camisa do Tricolor Carioca, clube pelo qual somou 463 partidas disputadas. Se Romerito, Washington e Assis garantiam lá na frente, Paulo Victor era a segurança da equipe que dominou o Estado do Rio de Janeiro nos primeiros anos da década. Conquistou o Brasileirão de 1984 pelo Fluminense e foi convocado para defender a Seleção no Mundial de 1986.

Marcos Carneiro de Mendonça



É possível que você não esteja familiarizado com este nome, mas historiadores da bola veem Marcos Carneiro de Mendonça como o maior goleiro brasileiro da era amadora do futebol. Foi o primeiro goleiro da Seleção Brasileira e por ela conquistou os Sul-Americanos de 1919 e 1922. Pelo Fluminense, foi tricampeão carioca entre os anos de 1917 e 1919.

Diego Cavalieri

Não podíamos esquecer o grande nome da posição para o time carioca na ‘era contemporânea’ do futebol, certo? Cavalieri dedicou sete anos de sua carreira profissional ao Tricolor, vestindo a camisa do Fluminense em 352 ocasiões entre os anos de 2011 e 2017. Sua temporada de 2012 foi uma das mais espetaculares por um goleiro brasileiro neste milênio, empilhando ‘milagres’ fundamentais para o clube conquistar o Brasileirão daquele ano.