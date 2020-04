Os 5 melhores goleiros da história do Galo

​O ​Atlético-MG, de Luizinho, Éder Aleixo, Marques, Dadá, Toninho Cerezo e Reinaldo, também tem, entre seus maiores ídolos, alguns gigantes que vestiam a camisa 1. Todo grande time começa por um grande goleiro, e o Galo teve (e ainda tem) os seus. A seguir, sem ranking ou ordem de preferência, listaremos os 5 melhores arqueiros da história do clube mineiro:

João Leite

Abrimos essa lista em grande estilo, ‘apenas’ com o recordista em partidas na história do Galo. João Leite vestiu a camisa alvinegra em 684 oportunidades, entre os anos de 1976 e 1992, em duas passagens. É, também, o recordista em títulos mineiros com onze conquistas. Levou a Bola de Prata da Placar pelo Brasileirão de 1979 e, treze anos mais tarde, fecharia com ‘chave de ouro’ sua trajetória no Atlético com o título da Copa Conmebol (1992).

Victor

‘São’ Victor é o grande ídolo contemporâneo do Atlético-MG. Ainda é difícil explicar, de forma racional, o que o arqueiro fez ao longo da campanha do título da ​Libertadores 2013. É o camisa 1 que concentra os títulos mais importantes da história do Galo, sempre sendo protagonista. É, também, um dos mais longevos, estando em sua nona temporada pelo clube e já ultrapassando a marca das 400 partidas vestindo alvinegro.

Kafunga

Olavo Leite de Bastos, popularmente conhecido como Kafunga, é o jogador que mais tempo defendeu o Atlético-MG de forma consecutiva, permanecendo no clube entre os anos de 1935 e 1954. Foram 335 jogos disputados pelo arqueiro com a camisa alvinegra, conquistando nada menos que dez edições do Campeonato Mineiro. No ano de 1950, alternou com Mão de Onça no posto de titular durante a excursão que rendeu o título de ‘Campeões do Gelo’ ao Galo.

Taffarel​

É bem verdade que Taffarel teve uma passagem um pouco irregular pelo clube mineiro, mas conseguiu superar o início oscilante e se despediu do clube com duas conquistas de peso em seu currículo: a Copa Centenário (1997) e a Copa Conmebol, no mesmo ano. É o quarto goleiro com mais partidas disputadas na história do Atlético. Ainda foi campeão mineiro em 1995.

Velloso

Após ‘anos dourados’ com a camisa do Palmeiras, Velloso perdeu a titularidade para o jovem Marcos e rumou ao Atlético-MG para ser o dono da posição, vaga desde a saída de Taffarel. Em Belo Horizonte, disputou 231 partidas ao longo de cinco temporadas, tendo o título estadual de 2000 como grande conquista desta passagem. Vale lembrar que este foi um período pouco glorioso na história do Galo, de escassez de investimentos e títulos