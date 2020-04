Os 5 melhores goleiros da história do Grêmio

​É difícil encontrar algum torcedor do ​Grêmio que nunca ouviu falar, por exemplo, de Remi, Corbo, Germinaro. São goleiros que, de uma forma ou outra, colocaram seu nome na história do clube. Porém, são tantos os “camisa 1” de sucesso que passaram pelo Tricolor que os três, por critérios de representatividade e de títulos conquistados, ainda ficam de fora da lista dos cinco maiores arqueiros de todos os tempos da equipe gaúcha, que nós apresentaremos agora.

Eurico Lara

Tem seu nome no hino do Grêmio. O chamado craque imortal, que defendeu o clube entre 1920 e 1935, acumulando onze títulos de campeão da cidade e outros cinco do Estado.

Emerson Leão

Goleiro de seleção brasileira, de Copa do Mundo, e que esteve sob as traves na conquista do primeiro Campeonato Brasileiro do Tricolor, em 1981. Ficou na memória de todos.

Marcelo Grohe

Se em algum momento gerou desconfiança e teve até sua carreira em Porto Alegre ameaçada, deu a volta por cima em grande estilo. É um dos nomes da conquista do tricampeonato da Libertadores, em 2017.

Mazaropi

Contratado em meio à disputa da Libertadores de 1983, chegou para fazer história. É nada menos que o goleiro campeão da América e do mundo pelo Tricolor naquela temporada.

Foto: Grêmio / Divulgação

Danrlei

Poucos atletas, ao longo de toda a história, representam tão bem o sentimento de gremismo quanto ele. Soma-se a isso uma infinidade de taças (três Copas do Brasil – 1994, 1997 e 2001 -, uma Libertadores – 1995 -, uma Recopa Sul-Americana – 1996 -, um Brasileirão – 1996 – entre outras) e se tem um verdadeiro ícone.