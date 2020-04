Os 5 melhores goleiros da história do Internacional

O Internacional é conhecido ao longo da sua história por ter uma torcida acostumada a contar com goleiros sensacionais. Os gigantes do futebol que se consagraram até mesmo no futebol internacional, conquistaram grandes títulos e levaram o nome do colorado para diversos cantos do mundo. O 90min separou os cinco melhores goleiros que consideramos que fizeram bonito dentro dos campos. Confira:

1. Manga

O goleiro pernambucano Manga fez parte da equipe do Internacional considerada por muitos como o melhor time da década 70 do Brasil. O atleta conquistou junto com o clube o bicampeonato brasileiro de 1975 e 76, e fez parte do time junto a Falcão, Figueroa e Valdomiro.

2. Gilmar Rinaldi

Com o início da sua carreira dentro do Inter em 1978, faz parte da equipe tetracampeã do campeonato gaúcho de 1981 e 1984. Um dos grandes goleiros da época pelo clube, atuou também na seleção brasileira, e foi reserva do grande Taffarel, que conquistou junto com a equipe, a Copa do Mundo de 1994.

3. Taffarel

O lendário Taffarel, conhecido pelas suas grandes defesas foi revelado como jogador profissional pelo Internacional em 1985, se tornando ídolo imediato pela torcida. O goleiro no Campeonato Brasileiro de 1986 foi uma das revelações da competição e conhecido nacionalmente pela sua grande atuação. Após excelente desempenho no colorado, o jogador foi logo convocado para a Seleção Brasileira, na qual conquistou a Copa de 1994.

4. Clemer

O goleiro colorado que conquistou os maiores títulos do Internacional não podia ficar de fora dessa lista. Clemer chegou ao clube em 2002 e após quatro anos se consagrou conquistando e fazendo uma excelente campanha na Copa Libertadores e Mundial de Clubes FIFA. Sendo os títulos mais importantes da história do Colorado e também de sua carreira. É ídolo!

5. Alisson