Os 5 melhores goleiros da história do Santos

​Dono de uma das camisas mais pesadas da América, o ​Santos é conhecido mundialmente por seus grandes atacantes, especialmente os produzidos em suas categorias de base. Mas a história do Alvinegro não seria tão vasta/rica não fossem seus goleiros, e bem, o torcedor santista pode se orgulhar de ter visto alguns gigantes vestindo a camisa 1 do Santos. A seguir, sem ranking ou ordem específica, apontamos os 5 melhores arqueiros da história do Peixe:

Cejas

Agustín Cejas, mais conhecido como Cejas, defendeu a camisa alvinegra ao longo de quatro temporadas (1970-1974), ultrapassando as 250 partidas com a camisa do clube. Conquistou o Campeonato Paulista de 1973, sendo um dos destaques da campanha. Neste mesmo ano, foi o goleiro Bola de Ouro da revista Placar, que premiava os melhores do Brasileirão ano a ano.

Rodolfo Rodriguez

Mais um gringo que marcou época com a camisa alvinegra. Dono absoluto da meta santista entre os anos de 1984 e 1988, o argentino disputou 255 jogos pelo clube. Foi campeão paulista em 1984 fazendo grandes defesas, sendo o nome da competição ao lado de Serginho Chulapa. Sua defesa histórica contra o América-SP é lembrada até os dias de hoje como uma das mais espetaculares de todos os tempos no futebol brasileiro.

Fábio Costa

Fábio Costa nunca foi uma unanimidade técnica, mas entra nesta seleção por sua importância histórica para o clube. Foram quase 350 partidas disputadas ao longo de duas passagens pela Vila Belmiro – segundo goleiro com mais jogos pelo clube -, além de três títulos conquistados. Foi muito importante na campanha vitoriosa do Brasileirão 2002.

Manga

Agenor Gomes, popularmente conhecido como Manga – não confundir com o ‘outro’ Manga, seu contemporâneo -, é o goleiro recordista em partidas disputadas pelo Santos: 401, entre os anos de 1951 e 1960. Foi tetracampeão paulista (1955/56/58/60) e ainda conquistou o Rio São-Paulo de 1959. Apesar de todas as atenções voltadas para a ascensão do jovem Pelé, que se tornaria o Rei do Futebol, Manga foi fundamental para esta primeira ‘era de ouro’ do Peixe.

Gylmar dos Santos Neves

​Bicampeão do mundo pela Seleção Brasileira (1958 e 1962), Gylmar transcendeu as fronteiras da Vila Belmiro, sendo não apenas um dos maiores do Peixe, como um dos maiores da história do nosso futebol. Contratado pelo Santos em 1962 para substituir Manga, passou sete anos no Peixe e disputou 330 partidas, sendo o camisa 1 daquela máquina santista dos anos 60: cinco Paulistas, cinco Brasileiros, duas Libertadores, dois Mundiais (Taça Intercontinental à época).

Menções honrosas: Rafael Cabral e Vanderlei

Natural para os santistas mais jovens sentirem falta de nomes da nova geração, mas isso faz parte quando se torce para um clube de um passado tão glorioso, certo? De qualquer forma, Rafael Cabral e Vanderlei merecem menções honrosas nesta lista: o primeiro beirou a marca dos 200 jogos e foi fundamental na conquista da ​Copa Libertadores 2011, enquanto o segundo, longevo, disputou 253 partidas com a camisa alvinegra e teve anos de altíssimo nível (2015-2017), conquistando dois Estaduais.