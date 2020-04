Os 5 melhores jogos de Fred com a camisa do Fluminense

Terceiro maior artilheiro da história do ​Fluminense e maior goleador da equipe na história do Brasileirão, Fred é o grande ídolo contemporâneo do clube carioca. O ‘casamento’ rompido em 2016, após sete anos e meio de jornada conjunta, parece estar em vias de ser reatado, já que o próprio centroavante manifestou publicamente seu desejo de retornar às Laranjeiras. Em meio a esse cenário, separamos cinco dos melhores jogos de Fred com a camisa tricolor:

Fluminense 5 x 4 Grêmio (2011)

Este é, sem dúvida, o jogo mais espetacular do centroavante defendendo o clube das três cores que traduzem tradição. Pelo Brasileirão 2011, o Engenhão testemunhou o elétrico embate entre Fluminense e Grêmio, partida que terminaria 5 a 4 para os cariocas graças a uma atuação pra lá de inspirada do camisa 9, autor de quatro gols. Rafael Sóbis fez o outro tento tricolor.

Flamengo 2 x 3 Fluminense (2015)

Em sua passagem pelas Laranjeiras, Fred foi um verdadeiro ‘carrasco’ de rivais locais, em especial Flamengo e Botafogo. No início do Brasileirão de 2015, o centroavante foi o ‘dono’ do clássico contra o Rubro-Negro, anotando dois gols e participando diretamente do terceiro tento do Fluminense na partida. O gol mais bonito da trajetória de Fred pelo clube, eleito em votação popular, foi justamente contra o Flamengo: o voleio da vitória por 1 a 0 no Brasileirão 2012.

Palmeiras 2 x 3 Fluminense (2012)

2012 foi um ano bastante especial para o camisa 9. Ele seria fundamental para a conquista do tetracampeonato brasileiro pelo time carioca, terminando a competição nacional como artilheiro máximo com 20 gols anotados. Dois deles vieram no confronto que definiu o título para o Flu, com três rodadas de antecedência: o 3 a 2 contra o Palmeiras em Barueri.

Argentinos Juniors 2 x 4 Fluminense (2011)

Apesar do baita elenco, o time das Laranjeiras não começou 2011 bem, ano de seu reencontro com a ​Libertadores após a fatídica decisão de 2008. A situação parecia irreversível na sexta rodada da fase de grupos, com o Tricolor precisando vencer o Argentinos Juniors, fora de casa, por dois gols de diferença para avançar ao mata-mata. Foi um jogo tenso e marcado por erros de arbitragem, mas Fred, decisivo, garantiria a classificação do Fluminense com dois gols vitais na vitória por 4 a 2. O segundo deles aos 43′ do segundo tempo, de pênalti.

Fluminense 3 x 1 Coritiba (2011)

Fechamos essa lista com mais uma partida de 2011, ano mais artilheiro de Fred em sua jornada no clube (34 gols totais). Esta partida foi escolhida por todo o contexto em volta dela: o camisa 9 precisou pegar um voo fretado ao Rio de Janeiro após defender a Seleção Brasileira, voltando a entrar em campo após um intervalo pequeno de tempo entre jogos. Todo o esforço foi muito recompensado, já que o centroavante anotou um hat-trick neste duelo contra o Coxa, incluindo um golaço de bicicleta. Este tento, por sinal, foi o de número 200 de sua carreira.