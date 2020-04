Os 5 melhores técnicos da história do Cruzeiro

Atualmente, o Cruzeiro é comandado pelo promissor Enderson Moreira, que tem como principal objetivo guiar a equipe rumo à elite do futebol brasileiro. Aos 48 anos, o jovem treinador tem um grande desafio pela frente, mas, também, uma oportunidade ímpar em sua carreira e o exemplo de fantásticos treinadores da história celeste para se apoiar. Confira!

Zezé Moreira

Foto: Reproução / O Curioso do Futebol

Eterno, Zezé Moreira foi um dos grandes treinadores da história do futebol brasileiro e do Cruzeiro, sendo referência no quesito “estratégia” – marcado por ser “retranqueiro” – e de profissional para muitas gerações. Porém, na Raposa, comandante fez diferente e marcou época ao levar o time ao título inédito da Copa Libertadores, de 1976, com uma equipe ofensiva e considerada moderna para aquele período do esporte.

Vanderlei Luxemburgo

Cruzeiro v Flamengo – Brasileirao Series A 2015

Vanderlei Luxemburgo foi vitorioso por praticamente todos os clubes por onde passou e no Cruzeiro não foi diferente, tendo conquistado a lendária ‘tríplice coroa’ em 2003, com os títulos do Campeonato Mineiro, do Brasileirão e da Copa Brasil naquele ano espetacular da equipe celeste.

Levir Culpi

Santos v Fluminense -Brasileirao Series A 2017

Levir Culpi construiu uma carreira bem sucedida no Cruzeiro e no arquirrival Atlético-MG, além outras equipes. Porém, na Raposa, o comandante entrou para o ‘top-3’ treinadores com mais partidas, com 257 jogos, e ainda foi multicampeão, conquistando a Recopa Sul-Americana (1998), a mítica Copa do Brasil (1996) e os Campeonatos Mineiros (1996 e 1998).

Marcelo de Oliveira

Chapecoense v Cruzeiro – Brasileirao Series A 2014

Marcelo de Oliveira teve uma passagem fantástica pelo Cruzeiro entre 2013 e 2015, montando uma das equipes mais emblemáticas da década de 2010. Para além dos títulos de Campeonatos Brasileiros (2013 e 2014) e um estadual (2014), o comandante fez o time encher os olhos dos cruzeirenses e de todos os fãs do esporte, com um futebol ofensivo, envolvente e decisivo.

Mano Menezes

Corinthians v Cruzeiro – Copa do Brasil 2018 Finals

A saída de Mano Menezes pode embaçar parte de seus feitos no Cruzeiro, no entanto, não se pode apagar tudo o que ele fez pelo clube. Em três temporadas, o treinador conquistou duas Copas do Brasil (2017 e 2018) e dois Campeonatos Mineiros (2018 e 2019), além de tornar o clube uma referência para o futebol brasileiro e um adversário temível.