Os 5 melhores técnicos da história do Fluminense

Pioneiro e responsável por enormes contribuições para o desenvolvimento do futebol em solo brasileiro, o Fluminense tem uma história riquíssima, escrita e protagonizada não apenas por grandes jogadores, mas também por comandantes que marcaram época nas Laranjeiras. Dando continuidade à nossa série dos maiores treinadores dos clubes da Série A, apontamos, a seguir, os cinco mais importantes da história do Tricolor Carioca, sem ranking ou ordem de preferência:

Zezé Moreira

Zezé Moreira comandou o Fluminense em quase 500 jogos

Nome importantíssimo para a história da Seleção Brasileira, Zezé Moreira está entre os maiores que já comandaram o Fluminense. É o técnico com mais partidas à frente do clube: 497, ao longo de três passagens durante os anos 50/60. Conquistou diversos títulos pelo time das Laranjeiras mas, sem dúvida, o mais importante foi a histórica Copa Rio de 1952.

Renato Gaúcho

Gremio v Flamengo – Brasileirao Series A 2019

O Tricolor Carioca encarava um longo período de jejum de títulos nacionais, até que, comandado por Renato Gaúcho, reencontrou o caminho das conquistas relevantes com a Copa do Brasil de 2007. Ultrapassou a marca de 200 partidas à frente do Fluminense, separadas em seis passagens. O vice da Libertadores 2008 ainda dói, é claro, mas não diminuiu seu status de ídolo construído principalmente por seu tempo como jogador.

Ondino Vieira

O representante mais ‘antigo’ desta lista é, também, o único estrangeiro. Com ideias vanguardistas e inovações táticas, o uruguaio promoveu uma ‘revolução’ no esporte e marcou época à frente do Fluminense, conquistando 160 vitórias em 266 jogos disputados (66% de aproveitamento). Entre suas conquistas mais marcantes pelo clube, estão os Cariocas de 1938 e 1941.

Carlos Alberto Parreira

Parreira foi campeão brasileiro em 1984

Comandante do tetracampeonato mundial da Seleção Brasileira em 1994, Carlos Alberto Parreira, dez anos antes, guiava o Tricolor Carioca rumo ao bicampeonato brasileiro. Era o treinador daquela grande equipe formada por Ricardo Gomes, Branco, Romerito, Assis e Washington. Anos mais tarde, retornaria às Laranjeiras no momento mais crítico da história do clube, aceitando comandá-lo durante a Série C de 1999. Mais que ídolo pelas taças, um ídolo pelo caráter e dedicação ao clube.

Abel Braga

Fluminense v Chapecoense – Brasileirao Series A 2018

Não poderíamos encerrar essa lista com outro nome. A história do Fluminense enquanto clube e de Abel Braga enquanto treinador se mistura em diversos momentos, como se fosse uma só, pela clara identificação entre as partes. É o segundo treinador com mais partidas à frente do Tricolor (326), campeão de duas edições de Carioca (2005 e 2012) e do Brasileirão de 2012. Seu nome está eternizado na história do Tricolor e no coração de todos os torcedores.