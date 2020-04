Os 5 melhores técnicos da história do Galo

Galo Imponente! O Atlético-MG é um dos maiores clubes do futebol mineiro e brasileiro, tendo sido pioneiro em conquistas de peso e protagonista de episódios marcantes do esporte na América do Sul. Ao longo de seus 112 anos, o Alvinegro foi vencedor, referência e figura importante para o ‘surgimento’ (e evolução) de personagens marcantes do país verde e amarelo, especialmente de grandes nomes da “beira do campo”: treinadores. Confira!

Barbatana

Foto: Reprodução / Terceiro Tempo

João Lacerda Filho, popularmente conhecido como “Barbatana”, foi um dos ícones do Atlético-MG do século passado. O comandante teve grande participação em momentos históricos da equipe, como no título do Campeonato Mineiro de 1976 e também no vice-campeonato brasileiro de 1977. Recentemente, o treinador foi ultrapasso por Levir Culpi no ranking de técnicos com mais partidas à frente do time, mas, ainda assim, segue na quarta posição, com 227 jogos. O ídolo também se destacou pelo talento em encontrar joias, como o centroavante Reinaldo e o volante Toninho Cerezo.

Cuca

Foto: Reprodução / Globo Esporte

Cuca dirigiu o Atlético-MG em apenas uma oportunidade (2011/2013), mas, ainda assim, trouxe para o clube uma de suas maiores glórias: a Copa Libertadores da América, em 2013. O treinador ainda venceu os Campeonatos Mineiros de 2012 e 2013 à frente do Galo. Os feitos por si só já o colocam em degraus mais elevados na história do Alvinegro Mineiro.

Levir Culpi

Fluminense v Atletico MG – Brasileirao Series A 2018

Levir Culpi também figura entre os grandes nomes da história do Atlético-MG. Até o momento, o comandante de 67 anos teve cinco passagens na Cidade do Galo (1994/1995, 2001/2002, 2006/2007, 2014/2015 e 2018/2019) e foi extremamente vitorioso e importante, tendo guiado a equipe para a elite do futebol brasileiro em 2006, com o título da Série B, e conquistado a Copa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, em 2014, além dos Campeonatos Mineiros, de 1995, 2007 e 2015.

Procópio Cardoso

Foto: Reprodução / O Tempo

Procópio foi um gigante dentro e fora de campo na história do Atlético-MG, sendo um bom zagueiro na década de 1960 e um grande treinador em seis oportunidades (1978/1981, 1984/1985, 1992, 1995/1996, 2003 e 2004/2015). Ao longo dos períodos como técnico, o ídolo conquistou a tríplice coroa mineira (1978, 1989 e 1980) e a Copa Conmebol (1992), além de ser o segundo treinador com mais partidas à frente do clube (328 jogos) e ter sido fundamental em vários momentos da equipe.

Telê Santana

Tele Santana Brazil Manager 1981

Gênio, simplesmente, gênio! Telê Santana é, para muitos, o maior treinador da história do futebol brasileiro, tendo grande peso para história de Atlético-MG, São Paulo e Seleção Brasileira. No Galo, o saudoso comandante conquistou o primeiro e único título de Campeonato Brasileiro do clube, em 1971, sendo a primeira edição da história do torneio com tal nomenclatura e então ‘novo formato’. Além do Brasileirão, o “Mestre Telê” ainda conquistou dois estaduais (1970 e 1988) com o Alvinegro Mineiro e foi fundamental para a equipe desbancar o arquirrival Cruzeiro.