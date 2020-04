Os 5 possíveis destinos para Thiago Silva, perto do adeus ao PSG

​ No mês de junho, diversos jogadores de ‘primeira escala’ ​ficarão sem contrato no território europeu. Um dos casos é o zagueiro Thiago Silva, que se aproxima cada vez mais de encerrar sua trajetória no Paris Saint-Germain. Segundo especulações, o clube francês planeja fazer uma renovação ‘diferenciada’ com veteranos do time, como Cavani, por exemplo, a fim de dar lugar a novos talentos.

Trouxemos cinco possíveis direções que o brasileiro pode tomar depois de se despedir do gigante francês:

Fluminense

Além de se declarar torcedor do Tricolor Carioca, Thiago Silva sempre demonstrou gratidão ao clube e afirmou o desejo de retornar ao Fluminense no futuro. “Em um dos momentos mais difíceis da minha vida, o ​Fluminense abriu as portas para mim e eu sou muito grato. Não sei quando ainda, mas penso, sim, em voltar e vestir essa camisa novamente”, disse.

O atleta atuou pelo Flu entre 2006 e 2008, participando do título da Copa do Brasil de 2007 e do vice-campeonato da ​Libertadores de 2008.

Milan

Segundo o jornal italiano ‘Tuttosport’, o defensor brasileiro, que encerrará seu vínculo no PSG em junho deste ano, já teria escolhido a nova casa: o Milan. Ainda de acordo com o periódico, Thiago Silva teria interesse em voltar a vestir a camisa italiana, que defendeu entre os anos de 2009 e 2012. Porém, para voltar ao solo italiano, o jogador precisaria aceitar uma redução salarial, já que os números do atleta são considerados ‘fora da casinha’ do Milan.

Barcelona

Como as especulações estão longe de acabar, mais um jornal divulgou o ‘desejo’ de Thiago Silva. De acordo com o diário ‘Mundo Desportivo’, da Catalunha, o brasileiro teria vontade de jogar com Lionel Messi. Porém, até o momento, nenhum contato entre catalães e brasileiro foi estabelecido.

O jornal ainda afirma que “o zagueiro tem claro que se houver a possibilidade de defender a camisa do Barça, esta será sua prioridade independentemente de outras propostas milionárias aparecerem, como do Qatar, China ou Estados Unidos e até mesmo outras grandes equipes da Europa”.

O Barcelona já tentou contratar Thiago Silva duas vezes: a primeira em 2013, quando o atleta era do Milan, mas o clube não conseguiu vencer a batalha contra o PSG; e em 2014, quando Tito Vilanova, então técnico do time, pediu negociação com brasileiro, mas o dono dos franceses negou a possibilidade de se desfazer do camisa 2. Seria uma contratação de peso?

Juventus

Nada foi especulado ou confirma, mas outro time que Thiago Silva poderia dar-se bem é a Juventus. Além de jogar um belíssimo futebol, a Velha Senhora possui um elenco de peso como Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Matthjis de Ligt, Higuaín, entre outros.

Real Madrid

Com as saídas já programadas de Gareth Bale e James Rodriguez, ambos também sem destinos definidos, o Real Madrid é uma boa opção para mudar os traçados do defensor brasileiro. O técnico Zidane poderia trabalhar bem o jogador, na companhia de outras grandes peças da equipe como Sergio Ramos, Toni Kroos, Benzema, Casemiro, Modric, entre outros grandes que integram o elenco.